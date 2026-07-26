Il nuovo capitolo della ricerca "Potere e Intelligenza Artificiale", frutto del lavoro congiunto del magistrato Michele Corradino e del comunicatore Pier Domenico Garrone, si addentra nell'evoluzione dell'analisi della reputazione nell'epoca dominata dall'intelligenza artificiale. Lo studio, presentato a Milano il 26 luglio 2026, pone al centro della sua indagine l'impatto profondo dell'IA sui processi decisionali e, di conseguenza, sul rapporto dinamico tra chi assume le decisioni e chi ne riceve gli effetti. Questo approfondimento mira a delineare un quadro aggiornato di come la credibilità si stia trasformando in un valore economico tangibile.

Gli autori della ricerca sottolineano un cambiamento paradigmatico: il passaggio cruciale dalla misurazione della percezione alla verifica rigorosa di fonti, comportamenti ed evidenze. Se nella fase iniziale della web reputation l'attenzione era prevalentemente concentrata su metriche quali indicizzazione, sentiment, visibilità e il numero di follower, nell'attuale economia digitale l'obiettivo si è spostato. Ora, la priorità è essere riconosciuti come una fonte autorevole e affidabile. Questa condizione, fondamentale per l'affermazione nel panorama informativo contemporaneo, dipende strettamente dalla competenza dimostrata, dalla qualità intrinseca delle fonti utilizzate e dalla disponibilità di prove concrete e verificabili.

Metodologie avanzate per l'analisi della reputazione

La ricerca di Corradino e Garrone esplora e compara tre approcci metodologici distinti per l'analisi della reputazione. Il primo è RepTrak, una metodologia sviluppata negli Stati Uniti a partire dal 1999, che misura la relazione reputazionale attraverso l'analisi delle percezioni degli stakeholder e di sette specifici driver aziendali. Il secondo è Axios Harris Poll 100, operativo dal 2019 e basato sulla consolidata metodologia Harris (utilizzata dal 1999), che identifica le aziende più visibili negli Stati Uniti e ne valuta la reputazione tramite accurate rilevazioni campionarie dell'opinione pubblica. In Italia, invece, dal 2026 è stato introdotto l'Indice di Forza Reputazionale (IFR), il quale misura la coerenza tra le dichiarazioni pubbliche, i comportamenti effettivi e i risultati conseguiti, distinguendo con precisione tra fatti documentati, opinioni espresse e pareri qualificati.

In questo nuovo scenario, non si valuta più solamente chi riesce a raggiungere un vasto pubblico, ma piuttosto chi è in grado di sostenere ciò che afferma con dimostrabile competenza, attraverso l'uso di fonti solide ed evidenze verificabili. L'intelligenza artificiale, in tale contesto, svolge un ruolo di supporto cruciale, assistendo nella raccolta, classificazione e confronto delle informazioni. Tuttavia, è fondamentale ribadire che l'IA non sostituisce in alcun modo la necessaria verifica delle fonti né la responsabilità etica e professionale del ricercatore. La credibilità, dunque, si afferma come una componente imprescindibile del valore economico e un pilastro fondamentale della qualità democratica.

La governance dell'IA e le sfide globali

A livello internazionale, la gestione dell'intelligenza artificiale si presenta come una delle sfide più pressanti e complesse del nostro tempo. Il Preliminary Report dell'Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence delle Nazioni Unite, pubblicato il 1 luglio 2026, lancia un chiaro monito: le capacità dell'IA stanno evolvendo a una velocità superiore rispetto agli strumenti e alle capacità di cui disponiamo per misurarle o gestirle efficacemente. Il rapporto evidenzia come questa tecnologia stia superando sia la comprensione scientifica attuale sia la capacità dei governi di adattarsi e regolamentare, con implicazioni significative in settori vitali quali la sanità, l'istruzione, la sicurezza alimentare e la produttività economica.

Il panel di esperti dell'ONU sottolinea con forza l'importanza strategica di investimenti mirati in competenze specifiche, nello sviluppo di infrastrutture adeguate e nel rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro. Tali investimenti sono considerati essenziali per poter sfruttare appieno i vantaggi offerti dall'IA, creando nuove opportunità e posti di lavoro, e al contempo per mitigare i rischi associati, come la potenziale sostituzione delle competenze umane, l'accentuazione delle disuguaglianze sociali e la dipendenza psicologica. Una governance efficace dell'intelligenza artificiale, saldamente ancorata a solide prove scientifiche e supportata da politiche globali ben definite e coordinate, è dunque ritenuta centrale per garantire che questa tecnologia rivoluzionaria contribuisca in modo positivo e inclusivo allo sviluppo economico e sociale su scala mondiale.