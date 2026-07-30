Zoox ha superato l’ultimo ostacolo normativo federale: la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha concesso un’esenzione temporanea che le permette di far pagare le corse a bordo dei suoi robotaxi. Questo rappresenta un traguardo fondamentale per il servizio commerciale autonomo e una svolta per la mobilità senza conducente.

Il senso dell’esenzione e il contesto regolatorio

L’esenzione autorizza Zoox a derogare a otto standard federali di sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS). Tra questi, figurano sistemi tradizionali come il sbrinamento del parabrezza e i sistemi di frenata convenzionali, dispositivi non previsti nei robotaxi dell’azienda, privi di volante e pedali.

Questa approvazione segue un’esenzione precedente del 2025, che consentiva solo dimostrazioni su strada pubblica (a San Francisco e Las Vegas), ma senza poter riscuotere alcuna tariffa. Con la nuova deroga, Zoox è ora autorizzata ad avviare un servizio di trasporto a pagamento.

Limiti operativi e condizioni

L’esenzione è accompagnata da limitazioni stringenti: la flotta commerciale di Zoox non potrà superare i 2.500 veicoli all’anno per due anni. L’azienda dovrà inoltre operare sotto un sistema di supervisione avanzato e adattivo, evolvibile con la tecnologia.

Zoox ha annunciato l’intenzione di iniziare a far pagare le corse a Las Vegas, con l’obiettivo di espandersi in altri mercati dopo aver soddisfatto i requisiti di commercializzazione statale.

In California, dove l’azienda ha sede e offre corse gratuite, servono ancora permessi per veicoli senza conducente da Public Utilities Commission e Department of Motor Vehicles.

Ruolo strategico della NHTSA e contesto normativo più ampio

In parallelo, la NHTSA ha comunicato un aggiornamento della propria procedura di esenzione, finalizzato a consentire la vendita temporanea di veicoli non conformi agli standard attuali, per testare nuove tecnologie. L’agenzia ha istituito un consorzio triennale da 5 milioni di dollari, con il SAE Industry Technologies Consortium, per raccogliere dati e accelerare lo sviluppo di standard prestazionali per i veicoli autonomi.

Jonathan Morrison, amministratore della NHTSA, ha sottolineato come l’equilibrio tra innovazione e rigoroso controllo sia cruciale affinché gli Stati Uniti mantengano la leadership nella tecnologia dei veicoli autonomi (AV), garantendo la sicurezza.

Lo scenario normativo è in continua evoluzione: si osserva che non esistono normative specifiche per veicoli autonomi privi di comandi manuali, come i modelli di Zoox o il Tesla Cybercab. La NHTSA è attivamente impegnata nella riscrittura delle regole automobilistiche per l’era della guida senza conducente.

Implicazioni e orizzonti futuri

Questo via libera segna un momento di svolta per il settore: rappresenta il primo caso concreto di robotaxi, progettato da zero, autorizzato a operare in servizio commerciale retribuito negli Stati Uniti. La sfida non riguarda solo Zoox, ma l’intero ecosistema delle città intelligenti e della mobilità autonoma.

L’equilibrio tra innovazione e controllo normativo è un elemento chiave: l’approccio dell’“esenzione controllata” consente di testare su larga scala nuovi modelli di trasporto, garantendo attenta sorveglianza sui rischi.

Il consorzio SAE/NHTSA, la nuova politica sulle esenzioni e le procedure statali compongono un mosaico normativo ancora in fase di definizione.

Nel medio termine, meritano attento monitoraggio: l’efficacia del sistema di oversight adattivo, la reazione degli altri operatori (come Waymo e Tesla), e la scalabilità del modello oltre Las Vegas, specialmente in contesti regolatori complessi come la California.

In prospettiva, la mobilità autonoma trascende ormai la fase di mero progetto pilota: con Zoox che apre la strada alla mobilità autonoma commerciale, si assiste a un cambiamento del paradigma normativo e urbano. Questo processo accelera l’adozione pratica dei veicoli autonomi su strada e stimola un dibattito regolatorio che, pur rigoroso, deve favorire il progresso tecnologico.