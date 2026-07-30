Nel dinamico panorama tecnologico, il ruolo degli ingegneri forward-deployed (FDE) sta emergendo come cruciale. Questi specialisti, dotati di competenze settoriali uniche e una solida esperienza pratica nell'intelligenza artificiale (AI), sono sempre più ricercati dalle aziende. Uno studio di Christian & Timbers ha rivelato che negli Stati Uniti esistono solo circa 2.000 ingegneri con la combinazione ideale di abilità per garantire un significativo ritorno sugli investimenti in AI. Questa scarsità ha generato una vera e propria "ossessione di talento" all'interno dell'industria AI.

Il profilo distintivo degli ingegneri forward-deployed

I forward-deployed engineers operano direttamente all'interno delle organizzazioni clienti, costruendo, implementando e distribuendo software o modelli di AI. La domanda per questi professionisti è in rapida crescita, con previsioni di un aumento del 2.100% entro la fine dell'anno. Questo trend è supportato da indagini tra dirigenti e ingegneri negli Stati Uniti: se all'inizio dell'anno solo il 5-10% delle aziende prevedeva di assumere FDE, questa percentuale è salita al 70% entro il secondo trimestre. Le principali società di consulenza, ad esempio, pianificano di decuplicare il loro staff di FDE, creando team da 20 a 100 persone.

La sfida tra domanda e offerta di talento

Attualmente, il mercato statunitense conta circa 17.000 FDE, molti dei quali già impiegati da Palantir, pioniera del concetto. Tuttavia, solo una frazione di questi specialisti è considerata in grado di generare un ROI (Return On Investment) misurabile in decine di milioni di dollari. La necessità di integrare efficacemente i modelli di intelligenza artificiale nei flussi di lavoro aziendali sta alimentando una corsa all'acquisizione degli FDE più qualificati. Ciò può tradursi in un'accelerazione dei ricavi o nella sostituzione di interi team tradizionali, come la funzione FP&A o 2.300 processori di documenti in India.

Strategie innovative e l'evoluzione del mercato

Aziende leader nel settore AI come OpenAI e Anthropic stanno rispondendo a questa esigenza creando divisioni dedicate, quali OpenAI's Deployment Company e Ode with Anthropic. Queste iniziative mirano a diffondere la loro tecnologia, integrandola profondamente nei processi aziendali. Non solo le grandi società di AI e le consulenze, ma anche settori come assicurazioni, fintech, sanità e gaming stanno investendo significativamente in questi specialisti. Alcune imprese stanno persino costituendo team di FDE interni per proteggere la conoscenza dei processi proprietari dalla concorrenza.

Il contributo di Tredence e la "last mile" dell'AI

Un esempio significativo di questa evoluzione è l'azienda Tredence, che ha annunciato il lancio di una pratica dedicata agli FDE.

L'obiettivo è costruire un pool di 200 FDE nei prossimi 12-18 mesi, focalizzandosi su competenze ingegneristiche native del dominio. Questa strategia mira a supportare i clienti nel passaggio rapido dal problema all'impatto, affrontando sfide complesse per le aziende Fortune 100. Gli FDE di Tredence sono progettati per lavorare su stack tecnologici esistenti e all'avanguardia, colmando la "last mile" dell'AI aziendale e trasformando i sistemi agentici in risultati di business concreti.

Prospettive future per il ruolo degli FDE

Nonostante l'attuale crescita esponenziale, alcuni esperti prevedono una possibile evoluzione o persino una saturazione del ruolo. Secondo Jeff Christian, il bisogno di FDE potrebbe spostarsi, a medio termine, dall'AI enterprise all'AI fisica, con l'implementazione di robot umanoidi nei flussi di lavoro.

A lungo termine, tra cinque o dieci anni, il ruolo di FDE potrebbe addirittura scomparire, con agenti automatizzati che gestiscono altri agenti. Tuttavia, per il momento, l'AI è in forte crescita e domanda, e gli ingegneri forward-deployed, con le loro competenze uniche, rimarranno fondamentali per l'integrazione e l'ottimizzazione dell'AI nei processi operativi aziendali.