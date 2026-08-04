Il Texas, uno dei principali poli per l'insediamento di data center negli Stati Uniti, ha recentemente imposto un blocco alle nuove approvazioni di progetti nel settore. Il governatore Greg Abbott ha annunciato che ogni nuovo progetto dovrà ora superare rigorosi audit condotti dalla Public Utility Commission of Texas (PUCT) e dall'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Questa decisione segna un cambiamento significativo rispetto alla precedente politica dello stato, noto per le sue normative permissive e l'abbondante disponibilità di energia.

La motivazione principale dietro questa stretta regolatoria è l'impressionante incremento della domanda di connessioni alla rete elettrica da parte dei data center. I dati forniti da ERCOT rivelano che la coda di interconnessione del Texas è più che raddoppiata in meno di sei mesi, passando da 233 gigawatt a gennaio a 474 gigawatt. Circa il 90% di queste richieste proviene da operatori di data center, una domanda che supera di oltre cinque volte il picco di consumo totale della rete, rendendo un intervento regolatorio indispensabile.

Le nuove regole per i data center in Texas

Il governatore Greg Abbott ha enfatizzato che "i Texani devono venire prima di tutto", sottolineando la necessità di bilanciare le esigenze industriali con quelle dei cittadini.

Gli audit previsti valuteranno diversi aspetti cruciali, tra cui la quantità di energia che i data center intendono produrre autonomamente, l'utilizzo degli incentivi fiscali statali e locali, e le misure adottate per mitigare l'impatto ambientale, come il rumore e l'illuminazione. Questa mossa arriva dopo il fallimento di un'indagine volontaria, alla quale la maggior parte degli operatori di data center non aveva fornito risposte.

Un altro aspetto fondamentale che sarà esaminato dagli audit riguarda l'uso dell'acqua, una risorsa spesso scarsa in Texas. Saranno valutate anche le strategie messe in atto dai data center per la gestione delle emergenze, quali blackout o guasti tecnici, garantendo una maggiore resilienza e sicurezza per la rete e la comunità.

Implicazioni per il settore e il mercato

La direttiva del governatore Abbott ha già suscitato reazioni nel settore. Dan Diorio, della Data Center Coalition, ha suggerito che questa iniziativa potrebbe contribuire a distinguere tra gli operatori più responsabili e quelli meno virtuosi. Tuttavia, un tale cambiamento normativo potrebbe anche rappresentare un freno alla posizione preminente del Texas come sede privilegiata per i data center, spingendo le aziende a considerare altre località con minori restrizioni.

Le implicazioni economiche di questo blocco sulle nuove approvazioni potrebbero essere significative. Il Texas è, dopo la Virginia, il secondo stato negli Stati Uniti per capacità di hosting di data center.

Se gli audit dovessero rivelare problematiche sostanziali o richiedere investimenti onerosi per la conformità, le aziende potrebbero essere disincentivate dall'espandersi o stabilirsi nello stato. Questo scenario potrebbe ridurre l'attrattività del Texas per nuovi investimenti nel settore tecnologico, con un potenziale contraccolpo economico.

L'obiettivo di queste misure è garantire uno sviluppo dei data center che sia sostenibile e sicuro nel lungo termine. Resta da vedere, tuttavia, se queste nuove regolamentazioni diminuiranno l'interesse delle aziende tecnologiche a sfruttare l'energia relativamente economica offerta dal Texas, o se il bilanciamento tra crescita industriale e tutela delle risorse troverà un nuovo equilibrio.