Anthropic introduce un cambiamento significativo nell'esperienza d'uso di Claude Code: a partire dal 14 agosto 2026, la modalità auto mode diventerà l'impostazione predefinita per gli account Pro, Max e Team. Questa evoluzione segna un passo verso interazioni più autonome, in cui Claude Code può svolgere azioni senza interruzioni per richieste di conferma manuale. L'intelligenza artificiale interverrà solo quando identificherà un'operazione come irreversibile, distruttiva o al di fuori dell'ambiente dell'utente.

Sicurezza automatizzata: un'efficacia superiore

Un test condotto su 1.053 utenti paganti ha evidenziato una netta superiorità della modalità automatica nella prevenzione di azioni dannose. L'auto mode ha intercettato l'89% di tali operazioni, un dato significativamente più elevato rispetto al 13,6% rilevato tramite approvazione manuale. Questo risultato dimostra come l'automazione possa essere più efficace della supervisione umana. La ragione di questa disparità è probabilmente riconducibile all'approval fatigue, ovvero la tendenza degli utenti ad accettare il 97% dei prompt di autorizzazione senza un'attenta riflessione.

L'adozione interna del team di Claude Code

Boris Cherny, responsabile del progetto Claude Code, ha dichiarato che il team utilizza la modalità automatica in via esclusiva da mesi, senza prevedere un ritorno ai prompt manuali.

Questa testimonianza interna rafforza la percezione che l'automazione stia diventando la forma operativa preferenziale anche all'interno dell'azienda.

Nuove funzionalità per una sicurezza avanzata

Parallelamente all'introduzione dell'auto mode come default, Anthropic ha implementato nuove e robuste funzionalità di sicurezza. Tra queste figurano il filtraggio delle prompt injection e l'introduzione di regole hard-deny personalizzabili. Queste misure sono progettate per prevenire scenari a rischio, come l'esfiltrazione di dati, rafforzando l'impianto di controllo automatico e limitando potenziali exploit, anche in contesti dove l'automazione e la velocità operativa sono fondamentali.

L'evoluzione dell'auto mode: da anteprima a standard

Il passaggio della modalità automatica a impostazione predefinita per i piani Pro, Max e Team rappresenta un'estensione di un approccio già consolidato. Fino a poco tempo fa, l'auto mode era disponibile come anteprima di ricerca, richiedendo un'attivazione manuale e un controllo esplicito da parte dell'utente. La novità attuale è che non è più necessario un opt-in per abilitarla. Inoltre, già dal 10 luglio 2026, con la versione 2.1.207, il passaggio all'auto mode è stato reso automatico per gli utenti enterprise su piattaforme cloud di rilievo quali Amazon Bedrock, Google Vertex AI e Microsoft Foundry, eliminando la necessità del precedente flag di attivazione.

Le organizzazioni che preferiscono mantenere il controllo manuale devono ora attivare esplicitamente la funzione disableAutoMode nelle impostazioni gestite.

Equilibrio tra efficienza e governance

L'adozione dell'auto mode riflette un delicato equilibrio tra produttività e sicurezza. Questa modalità riduce le interruzioni, velocizza i flussi di lavoro automatizzati e affida alla macchina una parte del giudizio operativo. Tuttavia, richiede una governance consapevole, soprattutto in ambiti regolamentati. Il cambiamento da un default negativo a un default positivo implica che le imprese che gestiscono sistemi in produzione debbano ora valutare proattivamente se disattivare la modalità automatica per mantenere il controllo manuale.

Implicazioni e prospettive future

Questo cambiamento ha implicazioni rilevanti sul piano dell'autonomia intelligente applicata al coding. L'allineamento tra maggiore efficienza e capacità di mitigazione automatica dei rischi apre un percorso che vedrà una progressiva integrazione di strumenti intelligenti proattivi, sempre più radicati nei flussi di lavoro. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma: da alert di sicurezza gestiti dall'utente a un modello in cui è l'AI a decidere cosa è sicuro, basandosi su parametri configurabili e un isolamento contestuale. È fondamentale che le imprese comprendano le regole del sensore (il classificatore) che verifica le azioni e mantengano policy chiare e aggiornate per evitare false approvazioni o impedimenti inattesi.

Anthropic dimostra così come sia possibile combinare la riduzione della frizione operativa con la protezione automatica, trasformando l'auto mode da preview sperimentale a standard operativo. In prospettiva, il passo successivo sarà rafforzare ulteriormente le garanzie ambientali e contestuali, rendendo i meccanismi di valutazione preventiva delle azioni automatizzate ancora più granulari e trasparenti.