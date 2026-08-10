L'acquisizione di Wisk Aero da parte di Archer Aviation segna un momento cruciale nel dinamico settore degli electric vertical takeoff and landing aircraft (eVTOL). Tre anni dopo aver risolto una complessa controversia legale, Archer ha siglato un accordo per acquisire il controllo della sua ex rivale, Wisk Aero. L'intesa prevede che Boeing ceda Wisk Aero e due sussidiarie, SkyGrid e Insitu, in cambio di una partecipazione azionaria in Archer. Questa operazione rappresenta una significativa mossa di consolidamento nel panorama in rapida evoluzione degli aerei elettrici.

Una Mossa Strategica: Dettagli dell'Acquisizione

Nonostante un passato di accese rivalità, questa acquisizione è una pietra miliare nella relazione tra Archer Aviation e Wisk Aero. Secondo i termini dell'accordo, Boeing riceverà una quota pari al 16,5% delle azioni di Archer. L'operazione è concepita per un mutuo vantaggio: Archer espande raggio d'azione e capacità, mentre Wisk, rinomata per la sua tecnologia avanzata nel campo dei velivoli autonomi, si assicura un partner strategico per la commercializzazione dei suoi innovativi sistemi di volo.

Il Superamento di un Passato Travagliato

Tra il 2021 e il 2023, le due aziende sono state protagoniste di una intensa disputa legale, con Wisk che accusava Archer di "furto sfacciato" di informazioni riservate e proprietà intellettuale.

La contesa, durata due anni, si è conclusa con un accordo che non solo ha posto fine al litigio – inclusa una contro-causa di Archer per un miliardo di dollari – ma ha anche gettato le basi per una nuova collaborazione. In base a quell'intesa, Archer si era impegnata a rendere Wisk il fornitore esclusivo della tecnologia autonoma per i suoi sistemi, un passo che ora trova piena realizzazione in questa fusione.

Wisk Aero: Dalle Origini all'Avanguardia Autonoma

La storia di Wisk Aero affonda le radici in Kittyhawk, una startup di aviazione elettrica fondata dall'imprenditore Sebastian Thrun, co-fondatore della "fabbrica di moonshot" X di Alphabet, e sostenuta finanziariamente dal co-fondatore di Google, Larry Page.

Sebbene Kittyhawk abbia chiuso nel settembre 2022, l'eredità del suo programma Cora – un taxi volante autonomo biposto – vivrà e prospererà sotto la guida di Archer. Questo consolidamento è atteso accelerare significativamente lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie eVTOL, inaugurando una nuova era nel settore del trasporto aereo urbano.

L'Impatto Strategico e le Prospettive Future

La fusione tra Archer e Wisk promette una potenziale accelerazione nell'integrazione e nella commercializzazione delle tecnologie eVTOL. Archer, già attivamente impegnata nello sviluppo del suo avanzato velivolo Midnight, mira ora a consolidare la sua posizione e a espandere la sua influenza anche nel settore della difesa con il programma Archer Defense.

Questo programma ha ottenuto ingenti finanziamenti, inclusi 430 milioni di dollari nel dicembre 2024 e 300 milioni nel 2025 da investitori come BlackRock e Wellington, ampliando la portata operativa e strategica dell'azienda. Archer ha anche siglato un accordo esclusivo con Anduril per sviluppare un velivolo VTOL ibrido gas-elettrico per la difesa.

In sintesi, la partnership tra Archer e Wisk rafforza entrambe le società e consolida Archer come protagonista nel mercato emergente della mobilità aerea urbana, unendo capacità manifatturiere e tecnologia autonoma d'eccellenza. Questa acquisizione dimostra come l'innovazione, supportata da capitali significativi e strategie di espansione mirata, possa trasformare sfide legali passate in nuove e fruttuose collaborazioni, delineando un futuro promettente per il trasporto aereo.