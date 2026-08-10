Il 10 agosto 2026, Meta ha presentato Glimmer, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per operare su hardware di consumo. Questo sistema, caratterizzato da 30 miliardi di parametri e rilasciato con una licenza Apache 2.0 permissiva, segna un passo cruciale verso la visione di Mark Zuckerberg di un'«intelligenza superindividuale» personalizzata, ponendo le basi per una nuova era dell'AI accessibile a tutti.

Un modello versatile e incentrato sulla privacy

Glimmer si distingue per la sua notevole versatilità, supportando sia input di testo che di immagine e vantando un addestramento su oltre 100 lingue.

La sua capacità di eseguire compiti complessi è un elemento chiave: può utilizzare strumenti, scrivere e debuggare codice, gestire file e screenshot, e orchestrare flussi di lavoro estesi. Queste funzionalità sono disponibili su dispositivi come Mac o PC, richiedendo una singola GPU. Un aspetto fondamentale è l'elaborazione dei dati on-device, che assicura la privacy dell'utente e consente operazioni come la pianificazione, la stesura di messaggi e l'organizzazione di file anche in modalità offline.

La strategia di Meta: Glimmer aperto, Muse Spark controllato

La scelta di Meta di rendere Glimmer disponibile per l'uso e la modifica da parte degli utenti si contrappone alla decisione di mantenere il modello più potente, Muse Spark, a pesi chiusi.

Questa divisione strategica evidenzia un approccio mirato: da un lato, si promuove l'adozione e la personalizzazione di Glimmer da parte del pubblico e degli sviluppatori; dall'altro, Meta conserva un controllo diretto sui suoi modelli di intelligenza artificiale più avanzati, riservandoli a scopi strategici specifici.

L'impegno per un'AI open source e distribuita

L'adozione di un approccio open source per Glimmer da parte di Meta consente a sviluppatori globali di accedere e utilizzare il modello. Questa iniziativa è in linea con la visione di Mark Zuckerberg, che promuove un'AI distribuita equamente per prevenire la concentrazione del potere tecnologico. Zuckerberg ha sottolineato come un controllo ristretto dell'intelligenza artificiale avanzata da parte di poche entità possa generare disuguaglianze, proponendo un modello di sviluppo aperto come soluzione per una distribuzione più ampia e giusta della tecnologia.

Il futuro dell'AI e la competizione globale

In un saggio pubblicato online, Zuckerberg ha delineato la sua visione per il futuro dell'intelligenza artificiale, enfatizzando il ruolo cruciale delle politiche per assicurare agli Stati Uniti una posizione di leadership nella competizione tecnologica. Sebbene Meta abbia una lunga storia di sostegno all'open source, si trova a confrontarsi con rivali come OpenAI e Google, che hanno scelto un approccio più chiuso allo sviluppo dei loro modelli di AI.

L'enfasi sull'open source trascende la mera strategia commerciale, configurandosi come un impegno concreto per una tecnologia capace di supportare miliardi di persone, evitando la creazione di nuove disparità.

Zuckerberg ribadisce l'importanza cruciale di una distribuzione equa di queste tecnologie avanzate per plasmare un futuro più inclusivo.

Il lancio di Glimmer costituisce una tappa fondamentale per Meta e per l'intero ecosistema dell'intelligenza artificiale. Questo modello apre nuove prospettive per un futuro in cui l'AI sarà più accessibile e personalizzata per ogni individuo, mantenendo un equilibrio essenziale tra innovazione tecnologica e tutela della privacy.