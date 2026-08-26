Un cyberattack ha colpito Boston Scientific, produttore di dispositivi medici, il 25 agosto 2026, provocando disservizi operativi globali. L'incidente ha causato un blackout in diverse componenti dei sistemi informatici aziendali, con interruzioni significative che hanno compromesso le operazioni a livello mondiale. L'azienda ha confermato l'accaduto e sta affrontando le conseguenze, senza ancora una stima chiara per il ripristino completo delle funzionalità.

L'incidente e le prime interruzioni

Il 25 agosto, Boston Scientific ha prontamente attivato i protocolli di risposta agli incidenti dopo aver rilevato l'attacco informatico.

Questo cyberattack ha interrotto sistemi operativi e applicazioni business-critical, impedendo la gestione e la spedizione degli ordini ai clienti. L'impatto si è esteso a parti rilevanti dell'infrastruttura globale, influenzando direttamente la logistica e altri processi operativi essenziali del gruppo.

Risposta aziendale e incertezze future

Per contenere l'attacco e mitigare i danni, Boston Scientific ha coinvolto specialisti esterni di cybersecurity, affiancandoli al proprio team interno. Nonostante l'attivazione tempestiva dei protocolli, l'azienda non ha ancora fornito una stima sui tempi necessari per un ripristino completo delle funzioni compromesse. La natura, l'estensione e le conseguenze dell'incidente, sia a livello operativo che finanziario, sono ancora in fase di valutazione.

Non è ancora chiaro se l'evento avrà un impatto "materiale" sui risultati complessivi dell'azienda.

Impatto sui mercati e sul settore MedTech

La notizia del cyberattack ha avuto immediate ripercussioni sui mercati finanziari, con le azioni di Boston Scientific che hanno registrato una flessione fino al 6% nelle prime contrattazioni. Questo episodio evidenzia ancora una volta la vulnerabilità del settore sanitario e medtech, che continua a essere un bersaglio privilegiato per i cybercriminali. Il caso di Boston Scientific si aggiunge a una serie di attacchi recenti che hanno coinvolto altre importanti realtà del settore, come Abbott, Medtronic e Clover Health.

Contesto di sicurezza e strategie di resilienza

Con sede a Marlborough, Massachusetts, Boston Scientific è un colosso del settore, con circa 59.000 dipendenti, operazioni in 127 paesi e un fatturato che nel 2025 ha superato i 20 miliardi di dollari. Già prima dell'attacco, l'azienda aveva adottato standard di sicurezza avanzati, inclusi il modello zero-trust e un team globale dedicato alla cybersecurity, certificato ISO 27001 e ISO 27018. L'azienda è inoltre membro dell'Health Information Sharing and Analysis Center (H-ISAC), per lo scambio di threat intelligence nel settore sanitario. Nei suoi rapporti annuali, Boston Scientific aveva già riconosciuto la crescente probabilità di incidenti cyber e le potenziali conseguenze reputazionali, legali e finanziarie derivanti da eventuali violazioni.

Scenario e prospettive per il futuro

Analisti di Evercore ISI suggeriscono che, qualora l'incidente dovesse avere un esito simile a quello affrontato da Stryker — che richiese circa tre settimane per la risoluzione di un'interruzione analoga — Boston Scientific potrebbe subire un impatto di centinaia di punti base sul fatturato trimestrale. La reale portata dell'incidente dipenderà in larga misura dall'efficacia delle contromisure adottate, dalla rapidità del ripristino dei sistemi informatici e dalla trasparenza nella comunicazione con clienti e investitori.

Questo cyberattack rappresenta un nuovo banco di prova per la resilienza infrastrutturale del settore medtech. Se la risposta di Boston Scientific riuscirà a contenere efficacemente l'interruzione e a ripristinare la fiducia dei partner, l'episodio potrà servire da case study per la sicurezza operativa nel settore.

In un contesto di profonda trasformazione digitale, dove il rischio informatico è una minaccia sempre più concreta, la gestione tempestiva dell'incidente e una comunicazione puntuale con gli stakeholder e il mercato saranno fattori decisivi per limitare l'impatto e contrastare la minaccia.