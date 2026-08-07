Il TechCrunch Disrupt 2026, in programma al Moscone West di San Francisco dal 13 al 15 ottobre, si prepara ad accogliere oltre 10.000 innovatori, fondatori e leader del settore. L'evento principale sarà affiancato da un'intensa settimana di Side Events, dal 10 al 16 ottobre, che estenderanno le conversazioni e le opportunità di networking ben oltre le sale conferenze ufficiali.

Un palcoscenico esclusivo per il tuo brand

Ospitare un Side Event offre un'opportunità strategica per mettere in risalto il proprio marchio in un contesto internazionale di alto profilo.

Che tu sia un VC, un'azienda innovativa o un costruttore di comunità, avrai il controllo totale sul formato e sul messaggio, interagendo direttamente con le figure chiave del mondo tech. È particolarmente vantaggioso organizzare eventi serali tra il 13 e il 15 ottobre, durante le ore della conferenza, quando la concorrenza è minore e l'attenzione del pubblico è massima, favorendo così scambi più significativi.

Come proporre la tua idea

La scadenza per presentare le proposte di Side Event è il 4 settembre. Non sono previsti costi di iscrizione o partecipazione; la selezione si basa sulla qualità delle idee. I formati sono ampiamente personalizzabili: da cocktail party e workshop approfonditi a brunch informali e cene intime, l'obiettivo è creare spazi di comunità dinamici.

Se hai un'idea convincente e un luogo dove ospitarla, potrai attrarre l'attenzione di potenziali partner e investitori. TechCrunch fornirà un supporto promozionale completo, garantendo massima visibilità attraverso una pagina dedicata, l'agenda ufficiale, l'app dell'evento, email agli iscritti e copertura sul proprio sito.

Gestione e vantaggi per gli host

Ogni host è responsabile della logistica del proprio Side Event, inclusi location, budget, registrazioni e promozione. L'evento, pur essendo gestito autonomamente, beneficia del prestigio del marchio Disrupt. Gli host riceveranno inoltre codici promozionali per ottenere sconti sui pass del TechCrunch Disrupt, ampliando ulteriormente il potenziale di coinvolgimento della propria rete.

Questa è la via più diretta per associare il proprio nome all'evento senza dover acquistare uno spazio espositivo o una sponsorizzazione, opzioni comunque disponibili per chi desidera vantaggi aggiuntivi.

Esperienze passate e ispirazioni

Le edizioni precedenti hanno visto una varietà di Side Events di successo, come cocktail privati, serate di pitch per fondatori, meetup della comunità, club di corsa e dibattiti sull'IA. Questi esempi dimostrano come un evento ben organizzato possa trasformarsi in un potente strumento di marketing e networking, permettendo di raccontare la propria storia e mostrare la propria expertise a migliaia di menti brillanti del settore tech.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare side.events@techcrunch.com. Si ricorda che è possibile risparmiare fino a 400 $ sull'acquisto del pass per Disrupt, con un'offerta valida fino alle 23:59 PT di venerdì 7 agosto.