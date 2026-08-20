Di fronte alla crescente preoccupazione degli editori per la riduzione del traffico web causata dalle innovazioni guidate dall'intelligenza artificiale, Google ha introdotto una nuova soluzione. Il colosso tecnologico ha lanciato un pulsante che permette agli utenti di indicare un sito come “fonte preferita”, garantendo così una maggiore visibilità agli editori scelti su Google Search, Discover e Google News. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Google per contrastare l'impatto delle modifiche nella gestione delle notizie e della ricerca online sul traffico dei siti web.

Il pulsante "Fonti Preferite" e la personalizzazione

Il nuovo pulsante, denominato "Preferred Sources", è ora disponibile per l'integrazione diretta sui siti web degli editori. Questa funzionalità rappresenta l'evoluzione di un'iniziativa avviata a maggio, che ha già portato alla selezione di oltre 345.000 fonti uniche da parte degli utenti. L'obiettivo di Google è semplificare l'accesso ai contenuti provenienti da siti noti e affidabili, incrementando il traffico verso queste piattaforme.

Oltre al pulsante, Google continua a sviluppare altre funzioni personalizzabili, come il feed Discover. Gli utenti possono ora adattare il feed ai propri interessi specifici utilizzando comandi vocali in linguaggio naturale, indicando i temi desiderati.

Partnership con gli editori: un nuovo modello

Un aspetto cruciale di questa evoluzione riguarda gli accordi tra Google e i publisher. In un contesto in cui le risorse AI possono ridurre il traffico verso i siti di notizie, Google intende intensificare le discussioni su partnership strategiche, simili a quelle di Showcase. Tali accordi potrebbero estendersi fino a includere negoziazioni più ampie per la concessione di licenze di contenuti AI.

Neil Vogel, CEO di People Inc., è stato un sostenitore attivo di una maggiore equità in questi rapporti. Vogel sottolinea come le attuali modalità di gestione dei contenuti da parte dei motori di ricerca non risolvano il problema fondamentale se gli editori sono costretti a scegliere tra visibilità e controllo sui propri contenuti.

SEO nell'era dell'AI: nuove sfide e opportunità

La tradizionale strategia SEO, basata sulla correlazione tra ranking e traffico, sta subendo profonde trasformazioni. Le funzioni di AI Overviews, infatti, sono in grado di soddisfare l'intento di ricerca prima che l'utente clicchi sul risultato di un publisher. Questo non significa la fine della SEO, ma piuttosto un'evoluzione verso la creazione di contenuti più specifici e ben strutturati, volti a massimizzare l'autorità e la visibilità del brand negli ecosistemi di ricerca AI.

Per gli editori, ciò implica un cambio di paradigma, che richiede di focalizzarsi su tre criteri principali: la compensazione adeguata per il valore dei contenuti, il controllo sull'utilizzo degli stessi e l'adozione di nuovi metodi di misurazione dell'efficacia.

La sfida non si limita più alle sole parole chiave, ma si estende all'ottimizzazione per garantire la comprensibilità dei contenuti sia agli esseri umani che ai sistemi di intelligenza artificiale.

In sintesi, le iniziative di Google mirano a costruire un ecosistema di ricerca AI più equo, dove i contenuti di qualità ricevano il giusto riconoscimento e supporto nell'era digitale dominata dall'intelligenza artificiale.