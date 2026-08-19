Il mercato entra nella fase decisiva e le grandi italiane continuano a guardare anche a soluzioni meno scontate. La Juventus avrebbe messo nel mirino Théo Hervier-Gisquet, giovane portiere del Monaco considerato tra i talenti più interessanti della generazione 2010. Il Milan, invece, riflette su Tiago Gabriel, riproposto dal noto procuratore Jorge Mendes, mentre il Napoli avrebbe intensificato i contatti per Nicolas Jackson del Chelsea.

Juventus, occhi sul talento Hervier-Gisquet

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal giornalista Santi Aouna, la Juventus avrebbe iniziato a seguire con particolare attenzione Théo Hervier-Gisquet.

Il giovane estremo difensore del Monaco è considerato uno dei portieri francesi più promettenti della generazione 2010 e avrebbe già attirato l'interesse di diversi club stranieri. Nonostante la giovanissima età, Hervier-Gisquet può vantare anche sei presenze con la nazionale francese Under 16, un ulteriore elemento che testimonia la considerazione di cui gode a livello internazionale. La Juventus sarebbe rimasta particolarmente colpita dal suo profilo e, secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia, starebbe addirittura valutando la possibilità di presentare un'offerta al Monaco prima della chiusura della sessione estiva. Un investimento in prospettiva che confermerebbe l'attenzione della società bianconera verso i migliori talenti emergenti del panorama europeo.

Milan, Mendes ripropone Tiago Gabriel. Napoli, assalto a Jackson

Sul fronte Milan, invece, secondo quanto riferito su X da Alfredo Pedullà, Tiago Gabriel sarebbe stato nuovamente proposto da Jorge Mendes alla dirigenza rossonera. Il difensore centrale portoghese del Lecce non sarebbe comunque l'unico profilo preso in considerazione per rinforzare il reparto arretrato. Ci sarebbero stati contatti con il club salentino, mentre sul giocatore avrebbero manifestato interesse anche due società straniere, i cui nomi non sono stati identificati.

A Napoli, intanto, la pista Nicolas Jackson starebbe guadagnando rapidamente terreno. Ieri ci sarebbe stato un contatto importante tra il club partenopeo e l'entourage dell'attaccante del Chelsea per valutare la sua disponibilità al trasferimento.

La pista sarebbe in crescita e Massimiliano Allegri avrebbe già dato il proprio via libera al profilo del centravanti senegalese. Resta però l'ostacolo economico: il Chelsea valuta Jackson tra i 45 e i 50 milioni di euro, una cifra significativa che potrebbe spingere Manna a tenere aperte anche le piste alternative che portano a Joshua Zirkzee e Gabriel Jesus.