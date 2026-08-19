Il mercato continua a intrecciare i destini di Juventus, Napoli, Atalanta e Lazio. In casa bianconera, un'eventuale cessione di Perin al Palermo potrebbe infatti riaprire la caccia a un vice Vicario, con il nome di Vanja Milinkovic-Savic nuovamente d'attualità. A Napoli, invece, resta da definire il futuro di Zambo Anguissa, corteggiato da Maurizio Sarri per la sua Atalanta e legato al rinnovo con il club partenopeo. Infine, la Lazio guarda a Sebastiano Esposito, ma l'operazione sarebbe legata alla possibile partenza di Dia.

Juventus, se parte Perin può tornare Milinkovic-Savic

La Juventus potrebbe essere costretta a tornare sul mercato per completare il reparto dei portieri. Tutto dipenderà dall'eventuale cessione di Mattia Perin al Palermo: qualora l'operazione andasse in porto, i bianconeri avrebbero la necessità di individuare un nuovo estremo difensore alle spalle di Guglielmo Vicario. Tra i profili che potrebbero tornare d'attualità ci sarebbe quello di Vanja Milinkovic-Savic, portiere serbo di grande struttura fisica e già accostato alla Juventus nel recente passato. L'estremo difensore sarebbe in uscita dal Napoli e, proprio per questo, potrebbe rappresentare un'opportunità interessante qualora la dirigenza juventina decidesse di intervenire nuovamente tra i pali.

Molto dipenderà, però, dalla situazione di Perin e dalle condizioni economiche dell'eventuale operazione.

Anguissa-Sarri, mentre la Lazio pensa a Esposito

Sempre Napoli è al centro di un'altra possibile operazione. Zambo Anguissa, attualmente legato agli azzurri fino al 2027, sarebbe infatti un obiettivo di Maurizio Sarri per la sua Atalanta. Il futuro del centrocampista dipenderà soprattutto dalle discussioni sul rinnovo: se il direttore sportivo Giovanni Manna riuscisse a convincerlo a prolungare il contratto, una sua partenza diventerebbe decisamente più complicata. In caso contrario, invece, l'ipotesi di un addio non sarebbe affatto da escludere.

Parallelamente, la Lazio monitora Sebastiano Esposito: secondo quanto riferito su X da Alfredo Pedullà, il giocatore starebbe dialogando con il club biancoceleste.

Un suo eventuale arrivo dipenderebbe però dalla possibile uscita di Dia. Esposito, inoltre, potrebbe rappresentare un'idea di fine mercato anche per il Napoli e per il Torino, con i granata interessati soprattutto alla formula del prestito.