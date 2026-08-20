Un comportamento anomalo sta interessando il chatbot Grok di xAI, portando alla generazione di risposte senza senso per numerosi utenti. Il problema si manifesta in particolare quando si richiede al modello di creare un PDF, con output incoerenti come "match it without and your they and two for planets can practical and often cheese...". Questo fenomeno sembra colpire principalmente Grok Lite, con le prime segnalazioni da parte degli utenti risalenti a mercoledì mattina.

Sebbene l'anomalia non sia stata riprodotta in tutti i test, suggerendo che possa interessare solo una piccola percentuale di utenti, il glitch persiste.

Una semplice ricarica della sessione spesso ripristina la funzionalità normale, tuttavia, alcuni utenti hanno riferito che le risposte illeggibili si sono ripresentate anche dopo molteplici tentativi. La problematica sembra circoscritta alle interrogazioni dirette su Grok.com, mentre l'account ufficiale di Grok su X.com è rimasto immune.

Reazioni e soluzioni

Giovedì mattina, l'account ufficiale di Grok su X ha confermato il problema, descrivendolo come un raro malfunzionamento temporaneo nella generazione delle risposte. La comunicazione ha rassicurato gli utenti, indicando che l'avvio di una nuova chat o la rigenerazione delle risposte solitamente risolve l'inconveniente, riportando il servizio alla normalità.

Nonostante l'evento abbia generato preoccupazione tra gli utenti, la pagina di stato ufficiale di Grok indica che tutti i servizi sono pienamente operativi e non sono stati registrati incidenti.

Contesto aziendale di xAI

In concomitanza con questo glitch, xAI ha attraversato un periodo di significativi cambiamenti interni. L'azienda ha registrato un notevole turnover del personale negli ultimi mesi, con la partenza della maggior parte del team fondatore e di almeno cinquanta tra ricercatori e ingegneri. A luglio, xAI ha inoltre rilasciato un nuovo modello base, descritto come un "modello di classe Opus, ma più rapido, più efficiente nell'uso dei token e con costi inferiori".

La frustrazione degli utenti è stata ampiamente condivisa sul subreddit dedicato a Grok, dove la generazione di risposte senza senso è stata descritta come includente riferimenti casuali e talvolta fuorvianti.

I tentativi della comunità di trovare soluzioni si sono rivelati limitati, suggerendo la necessità di consultare risorse più specializzate per affrontare il problema.

Questo episodio evidenzia la sfida costante che le aziende tecnologiche devono affrontare per garantire la stabilità e qualità dei loro prodotti, specialmente durante periodi di transizione e aggiornamento tecnologico.