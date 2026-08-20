Ramp ha lanciato oggi Router, il suo innovativo router AI, presentandolo come un gateway centrale a un solo endpoint per l'accesso a una vasta gamma di modelli linguistici avanzati. Il servizio, disponibile gratuitamente fino alla fine del 2026, include un credito di lancio di 26 dollari, sebbene i costi di inference dei modelli utilizzati rimangano a carico degli utenti.

Strategie e modelli supportati

Il servizio Router permette di instradare ogni richiesta verso il modello più idoneo, basandosi su criteri configurabili quali costo, prestazioni, affidabilità e benchmark specifici.

Attualmente supporta modelli di OpenAI, Anthropic, SpaceXAI (Grok), Nvidia, DeepSeek, Kimi, GLM e Qwen, con ulteriori provider previsti. Gli utenti possono implementare logiche di routing complesse, ad esempio indirizzando compiti più impegnativi verso modelli più costosi o testando diverse soluzioni senza alterare l'integrazione esistente.

Riduzione dei costi e visibilità

Ramp afferma che i clienti che già adottano Router hanno ottenuto una riduzione media del 40% dei costi di inference, grazie a un routing intelligente e automatizzato. Una dashboard integrata offre visibilità dettagliata su spesa in token, latenza, fallback, costi e tentativi di fallback, fornendo strumenti essenziali per monitorare l'utilizzo dell'AI e la sua incidenza sulle spese aziendali.

Affidabilità e retrocompatibilità

Ramp ha sviluppato Router internamente oltre tre anni fa, con l'obiettivo di ottimizzare costi e affidabilità della propria infrastruttura AI. Questa esperienza ha già portato a un taglio dei costi di circa 30%, mantenendo alti standard di qualità e uptime (99,9%). L'API è compatibile con OpenAI, facilitando l'integrazione senza la necessità di riscrivere le applicazioni esistenti.

Intelligenza dinamica e ottimizzazione continua

A livello tecnico, Router impiega strategie intelligenti basate su logiche come il Thompson Sampling e le medie mobili esponenziali (EWMA). Questi meccanismi permettono di apprendere in tempo reale latenza, tassi di errore e performance dei diversi provider, consentendo continui aggiustamenti delle route e garantendo risparmi superiori al 25% senza compromettere la qualità del servizio.

Posizionamento nel panorama AI

L'introduzione di Router si colloca in un mercato in forte crescita: quello dei servizi di proxy e routing AI. Questi strumenti offrono un accesso rapido a modelli multipli senza la necessità di gestire direttamente infrastrutture complesse o integrazioni onerose. La categoria ha registrato una spesa raddoppiata tra il terzo e il quarto trimestre del 2025, evidenziando una forte richiesta da parte delle aziende che implementano l'AI in produzione.

In sintesi, con l'introduzione di Router, Ramp propone un gateway unificato a un solo endpoint, progettato per ottimizzare costi, prestazioni e affidabilità delle applicazioni basate su modelli linguistici. L'offerta gratuita fino a fine 2026, unita al credito di lancio, lo rende uno strumento particolarmente interessante per le aziende che mirano a controllare una spesa AI in rapido aumento, senza rinunciare a flessibilità o precisione.