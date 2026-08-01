L'India, da sempre il mercato con il maggior numero di download di app a livello globale, sta ora trasformando questa vasta utenza in monetizzazione attiva. Nel secondo trimestre del 2026, i consumatori indiani hanno speso un record di 345 milioni di dollari in applicazioni mobili, un aumento del 35% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è trainata dalla crescente propensione a pagare per contenuti digitali e servizi premium, in particolare nei settori dell'intelligenza artificiale e dell'intrattenimento.

La svolta dei ricavi: pagamenti digitali e abbonamenti

Negli ultimi tre anni e mezzo, il ricavo medio per download in India è più che raddoppiato, mentre il volume trimestrale dei download si è stabilizzato intorno ai 6,3 miliardi dal 2023. Questa maturazione ha permesso all'India di registrare la crescita più rapida a livello mondiale in termini di ricavi dalle app nel secondo trimestre del 2026, superando Messico (+30%) e Turchia (+25%), mentre gli Stati Uniti hanno visto un calo del 3%.

La trasformazione è alimentata dalla massiccia adozione dei pagamenti digitali, con sistemi come l'Unified Payments Interface (UPI) e i wallet digitali che hanno ridotto le barriere agli acquisti in-app. Parallelamente, cresce l'accettazione degli abbonamenti e dei servizi digitali premium.

Sebbene l'India resti distante dai mercati maturi in termini di ricavo per download, la traiettoria di crescita è considerata più significativa del livello assoluto, suggerendo un notevole potenziale di espansione a lungo termine.

AI generativa e app non gaming guidano la spesa

La spesa degli utenti indiani si sta orientando sempre più verso le app non legate al gaming, che nel primo semestre del 2026 hanno rappresentato il 68% dei ricavi totali da app mobili in India, in aumento rispetto al 58% di tre anni prima. L'AI generativa spicca, con ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic che hanno generato quasi l'83% dei ricavi dalle app AI nel secondo trimestre.

Tra le applicazioni con il maggiore fatturato, Google One si è distinta.

Anche le piattaforme di streaming (Amazon Prime Video, Crunchyroll, Sony LIV, JioHotstar) hanno registrato un aumento significativo della spesa. Il settore dei videogiochi, pur in controtendenza globale, ha mostrato una crescita dei ricavi del 3,7% su base trimestrale. Il dinamismo del mercato degli abbonamenti è confermato, con app come ChatGPT che generano entrate significative.

Strategie per un ecosistema digitale maturo

La crescita del mercato indiano si sposta dalla mera acquisizione di utenti verso la creazione di abitudini digitali, con le applicazioni leader che competono su frequenza d'uso, fidelizzazione e utilità quotidiana. Le app non gaming (finanza, intrattenimento breve, educazione, AI, quick commerce) sono i pilastri dell'economia delle app indiana, favorendo la monetizzazione tramite abbonamenti e uso frequente.

Un fattore chiave di successo è la capacità di localizzare e regionalizzare l'offerta, adattando lingua, prezzi, logistica e contenuti. La leadership è definita dall'esecuzione: velocità, convenienza, formati video-first e casi d'uso localizzati sono essenziali per sostenere un coinvolgimento ripetuto.

In sintesi, l'India sta evolvendo verso un mercato in cui la spesa degli utenti in app, guidata da AI, abbonamenti e servizi di utilità, rappresenta la nuova frontiera. L'adozione dei pagamenti digitali, la crescita delle app non gaming e la spinta dai segmenti emergenti tracciano un percorso solido verso una monetizzazione sostenibile e diversificata. La sfida è mantenere questo slancio, innovando nel design dei servizi e nelle strategie localizzate per consolidare un ecosistema digitale maturo e profittevole.