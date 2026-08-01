Nel panorama sempre più dinamico del mercato degli smartphone, la modalità di acquisizione dei dispositivi sta diventando un campo di battaglia fondamentale per i produttori. Con il costo dei dispositivi premium in costante aumento, aziende come Apple e Samsung stanno puntando su modelli di leasing, abbonamento e programmi di buyback garantiti per rendere le loro offerte più attraenti e accessibili.

Nuovi modelli di acquisizione

Apple ha recentemente introdotto negli Stati Uniti il programma Apple Upgrade, in collaborazione con Klarna. Questa iniziativa permette ai consumatori di noleggiare un iPhone, Mac, iPad o Apple Watch tramite un canone mensile, offrendo la flessibilità di aggiornare il dispositivo, restituirlo o acquistarlo definitivamente al termine del periodo.

Parallelamente, Samsung propone in India il programma Galaxy Forever, che combina opzioni di finanziamento con un sistema di buyback garantito, facilitando così gli aggiornamenti dei suoi dispositivi di punta Galaxy.

Tim Cook, CEO di Apple, ha sottolineato come l'obiettivo principale dell'Upgrade Program sia quello di semplificare l'accesso ai prodotti più recenti per i clienti che desiderano aggiornare regolarmente i loro dispositivi. Questa strategia capitalizza anche sull'elevato valore di rivendita che i prodotti Apple tendono a mantenere nel tempo.

Il contesto economico e le tendenze di mercato

I consumatori stanno prolungando sempre più il ciclo di vita dei loro smartphone, una tendenza influenzata dall'incremento dei prezzi e dai miglioramenti hardware che rendono i dispositivi più longevi.

Le previsioni di Counterpoint Research indicano che entro il 2026 il ciclo medio di sostituzione globale degli smartphone si estenderà a quattro anni, rispetto ai 3,5 anni stimati per il 2025. Negli Stati Uniti, la durata media di possesso dei dispositivi premium ha già raggiunto i 42 mesi. Questo scenario ha spinto i produttori a esplorare attivamente nuovi modelli di business basati su leasing e abbonamenti.

Vantaggi e considerazioni sul leasing

“Il leasing non è una soluzione universale, ma può rivelarsi vantaggioso, specialmente per chi ha l'abitudine di cambiare spesso telefono,” ha osservato Matt Schulz di LendingTree. Per i consumatori che preferiscono mantenere il proprio dispositivo per un periodo prolungato, l'acquisto diretto rimane l'opzione più conveniente.

Tuttavia, per chi effettua aggiornamenti frequenti, programmi come l'Apple Upgrade possono offrire un vantaggio economico, in particolare per i modelli di fascia alta con capacità di archiviazione maggiori, i cui valori di permuta potrebbero non riflettere appieno il prezzo d'acquisto iniziale.

Oltre alla pura convenienza economica, i produttori percepiscono questi programmi come uno strumento strategico per mantenere i clienti all'interno dei loro ecosistemi. L'obiettivo non è tanto accorciare i cicli di aggiornamento, quanto piuttosto proteggere i margini di profitto e rafforzare la fidelizzazione dei clienti in un contesto di crescente pressione sui prezzi.

L'evoluzione del mercato e le nuove opportunità

Il crescente orientamento verso modelli di abbonamento e forme di proprietà alternativa sta aprendo nuove prospettive anche per le startup. In India, aziende come BytePe offrono piani in stile abbonamento per l'elettronica di consumo, con oltre l'80% dei clienti che opta per queste soluzioni rispetto all'acquisto diretto o ai piani EMI tradizionali. Modelli analoghi sono stati sviluppati nel Regno Unito da Raylo e in Germania da Grover. Gli esperti del settore prevedono che un numero crescente di aziende seguirà questa strada, vedendo in questi programmi un mezzo per aumentare il valore a vita del cliente, migliorando la ritenzione, creando cicli di aggiornamento prevedibili e assicurando un flusso costante di dispositivi usati per il ricondizionamento e la rivendita.

Nonostante questa evoluzione, l'acquisto diretto non è destinato a scomparire del tutto. Mandeep Manocha, CEO di Cashify, anticipa una coesistenza di leasing, abbonamenti e acquisti tradizionali, con una transizione verso il leasing che sarà graduale. Negli Stati Uniti, dove il finanziamento tramite operatori è stato a lungo predominante per l'acquisto di smartphone premium, il nuovo programma Apple Upgrade potrebbe avere un impatto più significativo sulle vendite di Mac piuttosto che sugli iPhone, ampliando le opzioni di finanziamento esistenti anziché rivoluzionare radicalmente le modalità di acquisto degli smartphone da parte dei consumatori americani.