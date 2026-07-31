Le manovre di mercato delle società di Serie A iniziano a concentrarsi sempre di più sui giocatori considerati in uscita dai rispettivi club. Tra difensori e centrocampisti, Napoli e Atalanta starebbero valutando operazioni che potrebbero ridisegnare gli equilibri del campionato. Da un lato gli azzurri avrebbero individuato in Federico Gatti il rinforzo ideale per la retroguardia, dall'altro il futuro di Kristjan Asllani appare sempre più lontano dall'Inter, con diverse società pronte a contendersi il regista albanese.

Napoli, Allegri spinge per Gatti: si lavora alla formula

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Napoli avrebbe deciso di accelerare per Federico Gatti, difensore della Juventus ritenuto tra i possibili partenti in questa sessione estiva. L'interesse del club partenopeo sarebbe legato soprattutto alla stima di Massimiliano Allegri, che avrebbe indicato il centrale piemontese come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto arretrato.

L'idea della dirigenza azzurra sarebbe quella di avviare una trattativa basata su un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirebbe di distribuire l'investimento su più esercizi di bilancio. Restano però da definire sia l'entità dell'eventuale obbligo sia le condizioni che ne determinerebbero l'attivazione.

La Juventus, dal canto suo, non sembrerebbe intenzionata a fare sconti e valuterebbe Gatti intorno ai 20 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe il punto di partenza per qualsiasi negoziazione con il Napoli, che comunque terrebbe vive anche altre piste.

Asllani verso l'addio all'Inter: spunta anche l'Atalanta

Anche il futuro di Kristjan Asllani potrebbe presto entrare nel vivo. Il centrocampista albanese sarebbe infatti destinato a lasciare l'Inter nel corso dell'estate, con diversi club di Serie A che avrebbero già manifestato interesse nei suoi confronti.

Oltre a Bologna e Sassuolo, nelle ultime ore si sarebbe inserita anche l'Atalanta guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il regista nerazzurro rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito sia per le qualità tecniche sia per i costi complessivi dell'operazione, considerati sostenibili rispetto ad altri obiettivi valutati sul mercato.

La concorrenza per Asllani potrebbe quindi aumentare rapidamente, con il centrocampista che si avvia a diventare uno dei nomi più seguiti di questa fase finale della sessione estiva.