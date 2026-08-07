OpenAI si prepara a lanciare un nuovo dispositivo hardware: uno smart speaker che promette di ridefinire l'interazione con l'intelligenza artificiale. Sviluppato con LoveFrom, lo studio di Jony Ive (ex designer Apple), sarà la manifestazione fisica di ChatGPT. Il dispositivo avrà una distintiva forma a ciambella, pensata per esserefacilmente trasportabile e collocabile in ogni ambiente domestico. Realizzato con metalli di alta qualità, presenterà un aspetto premium e includerà "parti mobili". Il costo stimato si posizionerà tra i $300 e i $400, rendendolo più oneroso rispetto alla media degli smart speaker sul mercato ($40-$240).

Design, Funzionalità e Prezzo

La collaborazione con Jony Ive enfatizza l'attenzione di OpenAI all'estetica e all'esperienza utente. Oltre al design, il dispositivo integrerà un sistema di luci e telecamere per un'interazione più "umana". Le sue dimensioni compatte, simili a quelle di un hockey puck, ne faciliteranno il posizionamento.

Le Sfide Legali e il Lancio Previsto

L'ingresso di OpenAI nel mercato hardware non è esente da ostacoli. L'azienda affronta una causa legale da parte di Apple per violazione di segreti commerciali, accuse che OpenAI ha respinto. Questa disputa potrebbe influenzare i tempi e le strategie di lancio. Il rilascio dello smart speaker è previsto per il 2027, periodo utile a perfezionare le funzionalità e competere con giganti come Apple e Google attraverso innovazione e raffinatezza tecnologica.

Il Futuro dell'Interazione AI

Questo smart speaker rappresenta un passo significativo per OpenAI, consolidando la sua presenza hardware e inaugurando una nuova era per gli smart speaker. L'integrazione di ChatGPT promette di elevare l'interazione utente con l'AI, arricchendo la quotidianità con una componente conversazionale avanzata. Se supererà gli ostacoli, questa mossa non solo ridefinirà i confini del mercato software, ma potrebbe stabilire nuovi standard nel design e nell'interattività dei dispositivi intelligenti.