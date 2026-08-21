La competizione tra OpenAI e Anthropic nel mercato dell'AI sta vivendo una svolta. Dati recenti indicano un'inversione di tendenza nel settore business, dove Anthropic aveva un vantaggio.

Dinamiche di mercato e quote

Le osservazioni sui clienti Ramp rivelano che OpenAI sta crescendo più rapidamente tra le imprese. A maggio, Anthropic deteneva il 41% della quota di mercato contro il 39% di OpenAI; a luglio, il divario era 44% per Anthropic e 40% per OpenAI. Nel terzo trimestre, ha mostrato un'accelerazione nella crescita, recuperando terreno, sebbene i dettagli sugli importi spesi non siano stati divulgati.

Performance finanziarie

Nonostante la ripresa tra i clienti Ramp, il quadro finanziario di OpenAI presenta sfide. Nel secondo trimestre, il fatturato è cresciuto del 18% sequenziale, raggiungendo 6,7 miliardi di dollari, ma la perdita operativa è salita a 12,3 miliardi di dollari. Al contrario, Anthropic ha raddoppiato i ricavi nello stesso periodo, attestandosi a 11,6 miliardi di dollari, e ha conseguito un utile operativo di 559 milioni di dollari.

Strategie aziendali

Per affrontare le pressioni, OpenAI ha avviato una ristrutturazione interna, con la partenza di dirigenti chiave, orientandosi all'automazione dei flussi di lavoro aziendali tramite agenti AI per convertire gli ingenti investimenti in crescita profittevole.

Anthropic, dal canto suo, ha consolidato la sua posizione capitalizzando il successo di strumenti avanzati come Claude Code e ottimizzando l'efficienza operativa.

Prospettive nel mercato AI

Il mercato dell'AI è in espansione, con molte aziende clienti Ramp che investono in soluzioni AI. Questa crescita offre opportunità a entrambi i giganti. La volatilità rimane una caratteristica del settore; la fedeltà delle imprese potrebbe oscillare in base alle innovazioni. La competizione è ancora aperta.