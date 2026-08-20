Mancano meno di 48 ore per assicurarsi i biglietti a prezzo scontato per TechCrunch Disrupt 2026. L'opportunità di risparmiare fino a 300 dollari si conclude venerdì 21 agosto alle 23:59 PT, prima dell'inevitabile aumento delle tariffe. L'evento, imperdibile per l'ecosistema startup, si terrà dal 13 al 15 ottobre 2026 al Moscone West di San Francisco.

Ultima occasione per tariffe agevolate

È l'ultima possibilità per ottenere il prezzo più vantaggioso per TechCrunch Disrupt 2026. Chi acquista il pass individuale entro la scadenza di venerdì 21 agosto alle 23:59 PT potrà beneficiare di un risparmio fino a 300 dollari, con sconti ancora maggiori disponibili per i pacchetti di gruppo.

Dopo questa data, i prezzi subiranno un incremento automatico, rendendo questa l'ultima opportunità per assicurarsi le migliori condizioni.

Tre giorni dedicati all'innovazione AI

L'appuntamento a San Francisco, dal 13 al 15 ottobre 2026, riunirà oltre 10.000 tra fondatori, investitori e membri della comunità startup. Il focus principale dell'evento sarà l'innovazione nell'era dell'intelligenza artificiale, esplorando le sue molteplici applicazioni e il suo impatto sul futuro delle imprese. Sarà un'occasione unica per connettersi con i protagonisti del settore e scoprire le prossime tendenze.

Programma e relatori di spicco

Il programma di TechCrunch Disrupt prevede l'introduzione di nuovi palchi specializzati.

Il Real World AI Stage esplorerà l'applicazione dell'AI in settori come robotica, manifattura, difesa e operazioni industriali. Lo Smart Money Stage approfondirà le tendenze del fintech, dalle infrastrutture di pagamento alla prevenzione delle frodi. Lo Smart Systems Stage si concentrerà sulle infrastrutture fisiche necessarie per l'espansione dell'AI, inclusi data center, energia, sistemi industriali e robotica. Questi si affiancheranno ai consolidati Disrupt, AI (presentato da Google Cloud) e Builders Stages, offrendo una panoramica completa sulle sfide e opportunità del settore, dal fundraising alla scalabilità.

Tra i relatori di spicco che animeranno le discussioni figurano RJ Scaringe, CEO di Rivian; Panos Panay, SVP di Amazon; e Toni Schneider e Rose Wang di Bluesky.

La manifestazione rappresenta un'opportunità strategica per il networking, mettendo in contatto i partecipanti con oltre 250 leader di settore e numerose startup di alto profilo, garantendo un accesso privilegiato a un pubblico qualificato.

Questa scadenza non è solo un promemoria, ma una finestra strategica per assicurarsi la partecipazione a un evento cruciale per l'ecosistema startup globale, garantendosi il massimo risparmio. Agire entro venerdì sera significa accedere a tre giorni di approfondimenti, connessioni e contenuti orientati all'AI e all'innovazione operativa, a un prezzo irripetibile. Non perdere l'occasione di definire il prossimo anno per la tua startup o la tua carriera nell'innovazione.