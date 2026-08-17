La startup statunitense Sonic Fire Tech, con sede in Ohio e fondata da ex ingegneri NASA, ha annunciato un nuovo round di finanziamento da 15 milioni di dollari. L'investimento, guidato dall’O.H.I.O. Fund con la partecipazione di Khosla Ventures, è destinato allo sviluppo di un innovativo sistema di protezione antincendio basato sul suono infrasuono. Questa tecnologia promette di estinguere le fiamme in pochi secondi, eliminando i danni collaterali tipici causati da acqua o sostanze chimiche.

Un'alternativa ai metodi tradizionali

Per oltre un secolo, la protezione antincendio si è affidata a soluzioni a base d’acqua o chimiche, efficaci nel contenimento ma spesso causa di ingenti costi di pulizia e restauro.

Sonic Fire Tech propone un'alternativa radicale e pulita, sfruttando onde sonore infrasuoni (circa 20 Hz) per sopprimere le fiamme istantaneamente, minimizzando ogni forma di danno collaterale. Un salto tecnologico significativo nel settore.

Investimenti e percorso di certificazione

Questo finanziamento segue un round seed da 3,5 milioni di dollari (ottobre 2025), che ha permesso alla startup di avviare certificazioni (come FM Global e UL), scalare la produzione e implementare progetti pilota, inclusi 50 impianti previsti entro il primo trimestre 2026. L'azienda punta ora a ottenere l'approvazione della National Fire Protection Association (NFPA). L'assenza di residui post-intervento, secondo Sonic Fire Tech, dovrebbe accelerare gli iter normativi e facilitare le operazioni di emergenza.

Funzionamento e ambiti di applicazione

Il sistema si basa su un generatore acustico collegato a sensori che, rilevando un incendio, attivano onde infrasuoni silenziose. Queste vengono trasmesse tramite tubazioni in PVC nel soffitto e "bombardano" le fiamme, spegnendole in pochi secondi. Il potenziale di applicazione è vasto: dalle cucine commerciali, dove gli incendi possono causare mesi di inattività, agli incendi di batterie agli ioni di litio. In quest'ultimo caso, la tecnologia contiene il fuoco, riducendo il rischio di propagazione "cell-to-cell", anche se non lo spegne del tutto.

Sonic Fire Tech sta sviluppando soluzioni per edifici commerciali, residenze (nuove costruzioni e retrofit) e per la protezione esterna in aree soggette a incendi boschivi.

Quest'ultimo sviluppo procede più lentamente, in attesa di laboratori di test adeguati.

Vantaggi economici e interesse assicurativo

La rapidità d'intervento e la drastica riduzione dei danni materiali rendono la tecnologia di Sonic Fire Tech particolarmente attraente per il settore assicurativo. La startup è in trattativa con compagnie per valutare sconti sui premi. Questo è cruciale, considerando che circa il 50% degli incendi domestici ha origine in cucina e può generare costi elevati anche senza una propagazione estesa del fuoco.

Prospettive future e sfide

La startup ha già dimostrato la sua tecnologia con demo contro incendi boschivi in California e ha ricevuto il riconoscimento CES 2026 come "Innovation Award Honoree" nella categoria Smart Home.

Questi successi indicano una rapida accelerazione sul fronte tecnologico e normativo.

Tuttavia, alcuni osservatori notano che la soppressione acustica non raffredda le superfici né inumidisce i materiali. Se per ambienti specifici, come le server room, può integrarsi in sistemi ibridi, restano da validare l'operatività e la scalabilità realistica rispetto agli standard consolidati degli spruzzatori. Per settori critici come ospedali, edifici sensibili e infrastrutture, un approccio non distruttivo e non chimico è promettente. Se certificato rapidamente, potrebbe diventare uno standard complementare o alternativo in contesti dove acqua e agenti chimici sono problematici.

Il percorso verso l'adozione commerciale e la piena integrazione normativa è ancora in divenire, ma Sonic Fire Tech si trova a un bivio cruciale, passando da una fase di sviluppo prototipale a quella di potenziale punto di svolta per la moderna protezione antincendio.