Il futuro di Nico Gonzalez potrebbe animare uno dei prossimi intrecci di mercato tra Juventus, Atalanta e Inter, con l'Atletico Madrid che resta però la destinazione più gradita al giocatore. Nel frattempo il Napoli continua a lavorare sulle uscite e avrebbe trovato nel Torino una possibile soluzione per Lorenzo Lucca, mentre la Lazio guarda all'Ajax per individuare il difensore destinato eventualmente a raccogliere l'eredità di Romagnoli.

Juventus, l'Atalanta entra nella corsa per Nico Gonzalez

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, l'Atalanta si sarebbe aggiunta alla lista delle pretendenti per Nico Gonzalez. L'esterno argentino piace da tempo anche all'Inter, ma soprattutto all'Atletico Madrid, che continua a seguirlo con grande attenzione grazie alla stima di Diego Simeone nei suoi confronti.

Il Cholo avrebbe infatti individuato nel giocatore un profilo particolarmente adatto alle proprie esigenze tattiche.

La Juventus, dal canto suo, non considererebbe Gonzalez un elemento intoccabile e avrebbe già aperto alla possibilità di una cessione. La dirigenza bianconera avrebbe però fissato condizioni molto precise: niente prestito, né con diritto né con obbligo di riscatto. L'argentino potrebbe lasciare Torino soltanto a titolo definitivo, con la Juventus intenzionata a incassare una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Una posizione che potrebbe favorire l'Atletico, ma l'ingresso dell'Atalanta e il possibile interesse dell'Inter potrebbero creare una concorrenza utile ai bianconeri per provare a massimizzare l'incasso.

Napoli, Lucca verso il Torino. Lazio, Sutalo per il dopo Romagnoli

Il Napoli continua intanto nel processo di sfoltimento della rosa portato avanti dal direttore sportivo Manna e tra i giocatori destinati a lasciare il club resta Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000, rientrato dal prestito al Nottingham Forest, avrebbe attirato nelle ultime ore l'attenzione del Torino. La società di Urbano Cairo sarebbe interessata a impostare l'operazione attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto, formula che potrebbe permettere ai granata di valutare il giocatore prima di procedere eventualmente all'acquisto definitivo.

Movimenti anche in casa Lazio, dove la dirigenza starebbe già studiando il possibile sostituto di Alessio Romagnoli, destinato all'Atalanta.

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, i biancocelesti avrebbero manifestato un interesse concreto per Josip Sutalo, difensore croato classe 2000 dell'Ajax. Il centrale sarebbe considerato un profilo particolarmente interessante per rinforzare il reparto arretrato e i lancieri avrebbero fissato la sua valutazione intorno ai 12 milioni di euro. Una cifra che la Lazio dovrà valutare con attenzione per provare a consegnare a Sarri un nuovo elemento al centro della difesa.