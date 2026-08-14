Il mercato degli attaccanti potrebbe regalare un intreccio particolare tra Francia e Italia, con il Paris FC pronto a tornare alla ricerca di un nuovo centravanti e due profili della Serie A come possibili obiettivi. Jonathan David e Moise Kean sarebbero infatti le alternative valutate dal club transalpino, con la Juventus che potrebbe salutare il canadese per circa 25 milioni di euro. Intanto, Davide Calabria potrebbe preparare il ritorno in Serie A dopo appena una stagione trascorsa in Grecia: Torino e Genoa avrebbero già manifestato interesse per l'ex Milan.

Paris FC, due nomi per l'attacco: David può partire per 25 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su Juventibus dal giornalista Luca Momblano, il Paris FC sarebbe tornato sul mercato alla ricerca di un attaccante. Il club francese avrebbe individuato due obiettivi principali, entrambi provenienti dal campionato italiano. Il primo sarebbe Moise Kean, centravanti della Fiorentina, una pista che il Como avrebbe invece deciso di abbandonare. L'attaccante classe 2000 potrebbe lasciare Firenze davanti a un'offerta da circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe convincere la società viola a valutare concretamente la sua cessione.

L'alternativa sarebbe Jonathan David, centravanti canadese attualmente alla Juventus e considerato tra i giocatori destinati a lasciare Torino.

La valutazione bianconera si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che sarebbe particolarmente gradita alla dirigenza juventina. La cessione del canadese permetterebbe infatti alla Juventus di registrare una plusvalenza totale, rendendo l'operazione interessante anche sotto il profilo finanziario.

Calabria può tornare in Italia: Torino e Genoa alla finestra

Intanto, un altro protagonista del mercato potrebbe essere Davide Calabria. Il terzino italiano, cresciuto e maturato nel settore giovanile del Milan prima di diventare una colonna della prima squadra rossonera, potrebbe infatti fare ritorno in Serie A dopo appena un anno trascorso in Grecia. Attualmente il classe 1996 veste la maglia del Panathinaikos, ma il suo futuro potrebbe nuovamente essere in Italia.

Sul giocatore avrebbero infatti posato gli occhi sia il Torino di Ignazio Abate sia il Genoa di Daniele De Rossi. Due destinazioni differenti, ma entrambe potenzialmente interessate a un laterale con una lunga esperienza nel massimo campionato italiano e nelle competizioni europee. A rendere ancora più interessante l'operazione sarebbe la valutazione del giocatore, che si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro. Una cifra relativamente contenuta che potrebbe favorire l'inserimento dei due club italiani e trasformare rapidamente il ritorno di Calabria in una concreta possibilità.