I possessori di wallet hardware per criptovalute si trovano a fronteggiare nuovi e crescenti rischi di sicurezza, non solo a livello digitale. Le recenti violazioni dei dati personali, avvenute tramite fornitori di spedizioni, evidenziano una vulnerabilità critica nell'ecosistema tecnologico su cui si basa l'industria delle criptovalute.

Le violazioni dei dati nella catena di fornitura

Recenti attacchi informatici hanno colpito diverse migliaia di clienti dei produttori di wallet hardware, come Trezor e SafePal. Le violazioni della sicurezza non hanno compromesso direttamente i wallet stessi, dispositivi progettati per rimanere offline e ridurre il rischio di compromissione online.

Piuttosto, gli aggressori hanno mirato ai partner di spedizione, riuscendo a sottrarre dati personali e indirizzi di spedizione. Questo ha esposto i clienti a potenziali attacchi fisici, poiché le violazioni si sono concentrate sulla catena di fornitura tecnologica per ottenere informazioni sui possessori di criptovalute ad alto valore.

Minacce: dagli attacchi fisici al phishing

L'accesso ai nomi e agli indirizzi dei possessori di wallet introduce il rischio di attacchi fisici, noti come "wrench attacks". In questi casi, i malintenzionati ricorrono alla violenza per ottenere le seed phrase (frasi di recupero) ospitate sui wallet. Questi tipi di attacchi, già in crescita, hanno portato al furto di milioni di dollari, con criminali che utilizzano rapimenti e invasioni domestiche per estorcere le seed phrase.

Conoscendo la seed phrase di una persona, gli aggressori possono assumere il controllo irreversibile delle sue criptovalute sulla blockchain pubblica.

Parallelamente, gli utenti sono stati avvertiti di un aumento dei tentativi di phishing. Messaggi mirati, inviati via email o SMS, cercano di indurre le vittime a divulgare informazioni critiche dei loro wallet crypto. È fondamentale rimanere vigili contro queste tattiche.

Il caso Coinkite: vulnerabilità inattese

Un ulteriore e distinto attacco ha coinvolto il produttore di wallet hardware Coinkite. In questo caso, hacker non identificati sono riusciti a indovinare le password e le seed phrase generate dai wallet Coldcard di Coinkite, prelevando più di 130 milioni di dollari direttamente dalla blockchain.

Anche se i wallet e le seed phrase non sono mai stati connessi a internet, gli hacker sono stati in grado di generare le password dei clienti e sottrarre i fondi. Questo incidente sottolinea come anche hardware ritenuti sicuri possano presentare vulnerabilità significative nel loro codice di generazione, evidenziando la necessità di una costante revisione della sicurezza.

Prevenzione e responsabilità condivisa

Come dimostrato dalle vicende attuali, è essenziale che i possessori di criptovalute restino continuamente vigili. Le aziende devono migliorare la sicurezza lungo l'intera catena di fornitura e offrire agli utenti risorse educative su come proteggere i propri dati personali e codici di accesso.

Un approccio combinato di protezione fisica e digitale diventa cruciale. Gli utenti devono evitare di inserire le loro seed phrase su piattaforme non sicure e limitarsi a canali ufficiali per ogni operazione critica relativa ai loro wallet. In un ecosistema in continua evoluzione, la responsabilità della sicurezza spetta tanto ai fornitori quanto agli utenti stessi. Adottare misure preventive e mantenere un'informazione aggiornata su nuove tecniche di attacco sono passi fondamentali per navigare in sicurezza nel mondo delle criptovalute.