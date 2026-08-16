Il settore dei velivoli a decollo e atterraggio verticale elettrici (eVTOL) è in rapida evoluzione, caratterizzato da dinamiche di mercato che ne stanno ridefinendo la struttura. Le recenti acquisizioni strategiche di Archer Aviation e Joby Aviation, due attori chiave nello sviluppo degli air taxi elettrici, illustrano chiaramente questa tendenza al consolidamento e alla ricerca di nuove opportunità di ricavo, anche in vista dei lunghi processi normativi per la loro implementazione.

Archer Aviation e l'acquisizione di Wisk Aero

Una delle mosse più significative nel nascente settore eVTOL è stata l'annuncio di Archer Aviation di aver acquisito Wisk Aero, un tempo suo diretto concorrente.

L'accordo ha visto Boeing cedere Wisk Aero, insieme alle sussidiarie SkyGrid e Insitu, ad Archer in cambio di una quota di proprietà del 16,5% nella stessa Archer. Questa operazione segna la conclusione di una controversia legale biennale tra Wisk e Archer, iniziata nel 2021 con accuse di furto di informazioni confidenziali e proprietà intellettuale. La risoluzione non solo ha posto fine alla causa e alla contro-causa di Archer, ma ha anche aperto la strada a una nuova fase di collaborazione tra le due entità.

La storia di Wisk Aero è stata piuttosto tortuosa. Nata come Kitty Hawk, una startup di aviazione elettrica sostenuta dal co-fondatore di Google Larry Page e guidata da Sebastian Thrun, si era poi trasformata in una joint venture con Boeing, assumendo il nome di Wisk Aero dopo la chiusura di Kitty Hawk nel settembre 2022.

Il suo programma Cora è così sopravvissuto e ora si integra nel futuro di Archer.

Joby Aviation si espande nel settore della difesa

Parallelamente, Joby Aviation ha intrapreso una strada più prevedibile con l'acquisizione di Resonant Sciences per 500 milioni di dollari. Questa mossa strategica segna l'ingresso deciso di Joby nel settore della difesa. Resonant Sciences, specializzata in sistemi a radiofrequenza e sensori, diventerà una divisione dedicata alla difesa all'interno di Joby, denominata Joby Defense. Joby ha progressivamente ampliato la sua presenza nel settore della difesa negli ultimi anni, pur mantenendo la sua missione originale di certificare e produrre velivoli a decollo e atterraggio verticale elettrici per l'uso come air taxi urbani.

L'acquisizione non solo rafforza le capacità tecnologiche di Joby, ma ne espande anche la presenza fisica negli Stati Uniti. Con l'integrazione di Resonant Sciences, Joby raddoppierà la sua impronta operativa a Dayton, Ohio, raggiungendo complessivamente circa un milione di metri quadrati di spazio. Questo consolidamento fornisce a Joby una profonda esperienza nel campo della difesa e la capacità di intraprendere progetti che singolarmente non sarebbero stati possibili.

Il doppio obiettivo: mobilità urbana e applicazioni militari

La strategia di Joby Aviation di integrare Resonant Sciences sottolinea una chiara tendenza nel settore eVTOL: la diversificazione delle fonti di reddito. Mentre il processo di certificazione per gli air taxi urbani procede, l'espansione nel settore della difesa offre opportunità immediate e significative.

Joby ha già collaborato con la Air Force e altre comunità di intelligence, sviluppando un velivolo autonomo a decollo verticale per applicazioni militari. Questa sinergia tra le attività civili e quelle di difesa promette di accelerare lo sviluppo tecnologico e di ampliare le opportunità di mercato.

Prospettive future per gli eVTOL

Questi recenti sviluppi pongono le basi per un rapido avanzamento nelle capacità operative e commerciali degli eVTOL. Man mano che il quadro normativo per l'uso civile e militare di questi velivoli si delinea, il settore continua a dimostrarsi estremamente dinamico. Le alleanze strategiche, come quelle tra Archer e Wisk, e tra Joby e Resonant Sciences, sono destinate a fungere da catalizzatori per ulteriori innovazioni. Esse spingeranno il settore a esplorare nuovi orizzonti sia nelle applicazioni di mobilità aerea urbana sia in quelle difensive, promettendo di ridefinire il futuro del trasporto aereo.