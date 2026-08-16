Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato al calciomercato e iniziando dalla Juventus ha detto: "La questione di Suzuki ha sorpreso un po' tutti ma io sulla vicenda delle commissioni, che si dice abbiano fatto saltare la trattativa con il PSG, credo fino a un certo punto. Perché se il club parigino aveva preparato l'areo per l'estremo difensore nipponico vuol dire che certi temi li aveva già affrontati. Credo più al fatto che sia uscito un discorso legato alle garanzie richieste dal calciatore, che magari ha preteso una titolarità che non gli è stata confermata.

Quello che posso garantire però è che la Juventus nelle scorse ore ha fatto due sondaggi, uno proprio per il portiere del Parma e l'altro per il Dibu Martinez. Non entro poi nei discorsi relativi a un presunto problema alla mano dell'argentino, perché onestamente sono un giornalista e non un dottore, so solo che dalla Continassa hanno chiesto informazioni per l'ex campione del mondo. Siamo quindi in una fase di stallo attivo, perché va comunque sempre ricordato che a Torino ci sono due portieri che Carnevali non è riuscito a cedere".

Inter, Pedullà: 'Qualcuno pensa che la Roma possa risolva i problemi dei nerazzurri pagando 28 milioni Henrique?'

Sull'Inter poi, Pedullà ha voluto dire la propria in merito alla possibile valutazione di Luis Henrique: "L'Inter non ha particolari casi aperti, deve solo risolvere la questione Luis Henrique.

Ora, nessuno si deve offendere, ma mi viene da ridere a ripensare che qualche giorno fa parlavano di un accordo praticamente fatto con la Roma. Mi domando se queste persone credano davvero che i giallorossi possano finanziare l'eventuale acquisto di Curtis Jones e un esterno offensivo per i nerazzurri, andando a comprare un calciatore come Henrique, che a Trigoria non è considerato una priorità. Quindi insisto nel dire che non mi risulta che le parti siano vicine e che nella Capitale ci siano altre priorità, rispetto a un calciatore che dal mio punto di vista non vale 28 milioni di euro".

Roma e MIlan, Pedullà fa il punto

Infine Pedullà ha parlato di Roma e Milan: "Quello di Rodrigo Mora sta diventando un giallo quasi da libro thriller e mi sembra che si stia esagerando, soprattutto se consideriamo che il campionato inizierà fra una settimana.

Gasperini avrebbe bisogno di un calciatore in quella zona di campo e quindi teniamo in considerazione anche il profilo di Fofana. Occhio anche a Udogie, che non è contentissimo al Tottenham. Dei casi che potrebbero rientrare nella fase finale di mercato e che inevitabilmente sarebbero dei colpi fatti con colpevole ritardo. Il Milan ha messo Tomori in saldo e non capisco come sia possibile che si siano spinti oltre ferragosto per capire che il francese non farà più parte del progetto. Il mercato non lo può fare Cardinale, che non sa neanche dove abita Tomori. Ci deve essere un direttore sportivo a occuparsi di queste cose e in questa situazione di teste, che collaborano per costruire una squadra, mi domando chi sia in grado di scandagliare il mercato per fare gli acquisti giusti".