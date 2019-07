Riapriamo la nostra rubrica dedicata alla telefonia parlando delle migliori offerte per vodafone e tim per il mese di luglio 2019. Il mese sta ormai svolgendo al termine ma per chi avesse intenzione di modificare la propria tariffa telefonica, le opportunità sono davvero tante. Partiamo quindi dalla compagnia telefonica Vodafone per poi passare a Tim.

Offerte telefoniche Vodafone

Sono diverse le tariffe che è possibile attivare nel mese di luglio.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare, la prima che appare immediatamente conveniente è Red Unlimited Smart che a soli 18,99 euro prevede 20 GB di traffico dati sulla Giga Network 5G, minuti ed sms illimitati. La stessa offerta prevede anche minuti senza limiti verso i numeri dell'Unione Europea. L'offerta prevede inoltre la possibilità di navigare su Spotify, Social, Maps e WhatsApp con Giga illimitati. Altra offerta senza dubbio conveniente, nonché la più venduta, è Unlimited X4 Pro che prevede Giga illimitati sulle app che ami di più, 10 GB di traffico dati e minuti senza limiti.

Pubblicità

Il tutto costa 14,99 euro al mese. Se invece avete bisogno di internet senza limiti, minuti e sms senza limiti, l'offerta giusta è RED Unlimited Black. Con questa offerta, a soli 39,99 euro al mese, sono inclusi anche 1000 minuti Extra UE, 5GB di rooaming più 500 minuti.

Offerte TIM da attivare

Per quanto riguarda invece la compagnia telefonica Tim, la prima offerta che consigliamo di attivare è senza dubbio Tim Advance 4.5 G che prevede a soli 19,99 euro, 40 GB di traffico dati, minuti ed sms senza limiti, smartphone con sconti esclusivi fino a 3 euro al mese, roaming UE incluso nel prezzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tim Vodafone

L'offerta prevede inoltre dei "superpoteri" ossia Velocità fino a 700 Mbps, Video HD/UHD, Giga First Class. Sul sito sono presenti tutti i dettagli e le specifiche tecniche. La seconda offerta da non perdere è quella dedicata a internet su misura alle tue esigenze. L'offerta migliore è SuperGiga 20 GB che prevede 20GB di internet al costo di 9,99 euro al mese. L'offerta prevede soltanto 20GB di traffico dati con hotspot incluso.

Altra offerta imperdibile è Tim Young Senza Limiti. Se l'offerta viene attivata online allora includerà 60 GB di traffico dati con domiciliazione, chat e social senza limiti, Musica, minuti ed sms senza limiti. Il costo è di 16,99 euro. Chi attiva online ha attivazione e primo mese gratuito.

Tutti i dettagli specifici su termini contrattuali e informazioni sulle offerte sono direttamente consultabili sul sito vodafone.it e tim.it nella sezione offerte mobile.

Pubblicità

Continuate a seguire la nostra rubrica per saperne di più su tutte le offerte e su tutte le novità che riguardano il mondo della telefonia.