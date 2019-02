Annuncio

tim e vodafone sono tra i gestori telefonici più conosciuti: entrambi continuano a mettere sul mercato nuove promozioni al fine di garantire ai propri clienti offerte quanto più vantaggiose. Ovviamente lo scopo è anche quello di garantirsi una maggior fetta di mercato tra la platea dei potenziali consumatori. Sia per Tim che per Vodafone mettiamo a confronto 4 promozioni, due per ogni gestore, tutte molto vantaggiose e con un buon rapporto qualità prezzo. Resta al cliente scegliere con quale dei due gestori preferisce affiliarsi.

Offerte Tim: minuti illimitati per chiamare

Il noto gestore telefonico Tim propone un'offerta di sicuro interesse sia per i i nuovi che per i vecchi clienti: la Tim Senza Limiti Silver.

Questa è la più economica all'interno dell'ampia gamma di proposte del noto operatore. Il costo della Tim Senza Limiti Silver è di 15 euro mensili ed offre la possibilità di avere: minuti illimitati, la possibilità di usare social e chat senza consumare i gigabyte, 5 gigabyte in LTE. Per i clienti che hanno un contratto Tim anche per la linea fissa di casa, verrà offerto un bonus di 5 giga byte in più per la linea mobile. Per chi decide di rinnovare l'offerta con l'app Tim Pay, con addebito su carta di credito o su conto corrente i gigabyte dati a disposizione saranno 20.

Un'altra offerta molto vantaggiosa della Tim è la Tim Senza Limiti Gold. Questa promozione costa 25 euro mensili e permette di avere minuti illimitati, chat, musica in streaming e uso dei social senza consumare gigabyte, 18 gigabyte in LTE.

Chi ha un contratto Tim anche per la linea fissa di casa potrà godere di 5 gigabyte aggiuntivi, chi rinnova la promozione mensile con addebito su carta di credito, su conto corrente o con Tim Pay il costo della promozione sarà di 18 euro al mese, invece di 25.

Promozioni Vodafone: gigabyte e minuti illimitati

Tra le promozioni più conveniente del noto gestore telefonico Vodafone troviamo Vodafone Unlimited 3x. Il suo costo è di 14,99 euro al mese, ma il suo prezzo scende, però, a 11,99 euro mensili per chi paga con addebito su carta di credito e conto corrente. Questa promozione permette di beneficiare di minuti illimitati, chiamate verso tutti, 5 gigabyte di internet alla velocità di 4G, giga illimitati per poter utilizzare social network, chat e mappe.

Un'altra offerta redditizia di questo operatore è la Vodafone Unlimited 4x Pro il cui costo è di 19,99 euro al mese, ma è possibile pagare solo 14,99 euro al mese per chi sottoscrivere un abbonamento con addebito per rinnovare l'offerta con addebito su carta di credito o conto corrente. Questa promozione consente di avere minuti illimitati, 10 giga di internet alla velocità di 4G, giga illimitati per poter utilizzare chat, mappe, social network e streaming musicale.