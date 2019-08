Le principali compagnie telefoniche lanciano continuamente nuove promozioni per accattivarsi una fetta di mercato sempre maggiore. In quest'articolo vi evidenzieremo le principali promozioni di vodafone e di wind per il mese di agosto 2019. Ogni promozione presenta un prezzo low cost e una combinazione tra minuti, messaggi e gigabite veramente interessante.

Promozioni Vodafone per il mese di agosto 2019

Il noto gestore telefonico Vodafone per il mese di agosto 2019 ha voluto garantire la possibilità ai suoi clienti vecchi di accedere a nuove offerte vantaggiose, ne riportiamo due al fine di permettervi di scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.

La promozione dal nome "Vodafone Unlimited 4x Pro" ha un costo 19,99 euro (o 14,99 euro al mese per chi paga con carta di credito o conto corrente) e include:

minuti illimitati per effettuare chiamate;

10 GB di internet alla velocità di in 4G per navigare in internet;

GB illimitati da utilizzare per Chat per comunicare con gli amici, la famiglia o i colleghi di lavoro, Mappe, navigare nei Social network e ascoltare i brani dei vostri autori preferiti con lo streaming musicale.

La promozione con il nome "RED Unlimited Smart" ha un costo di euro 24,99 (18,99 con addebito RID) e vi permette di beneficiare di:

minuti illimitati per effettuare chiamate;

sms illimitati per mandare messaggi con i vostri amici;

40 GB di internet alla velocità di in 4G per navigare in internet;

GB illimitati da utilizzare per Chat per comunicare con gli amici, la famiglia o i colleghi di lavoro, Mappe, navigare nei Social network e ascoltare i brani dei vostri autori preferiti con lo streaming musicale.

Promozioni telefoniche Wind per il mese di agosto 2019

Per il mese di agosto 2019 il noto colosso della telefonia Wind propone due offerte interessanti pensate per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

La prima è la promozione denominata "Wind All Digital 40", questa offerta può essere attivata solo online e permette di beneficare di:

minuti illimitati verso tutti;

40 GIGA di Internet.

Il costo di questa promozione è di 14,99 euro al mese (attivazione gratuita, video identificazione e spedizione SIM a casa).

Un’altra promozione interessante di Wind è quella che consente di avere uno smartphone, 60 GB e minuti illimitati verso tutti.

Potrete scegliere tra i seguenti cellulari: Huawei P30 con 128 GB di memoria oppure Huawei P30 PRO con 128 GB di memoria oppure Huawei P30 PRO 256GB. Il primo cellulare ha un costo mensile di 25,99 euro al mese ed un anticipo di 129,99 euro, il secondo ha un costo mensile di 30,99 euro con il medesimo anticipo del precedente e il terzo ha un costo mensile di 34,99 euro al mese con un anticipo 149,99 euro.

Acquistando uno di questi tre smartphone potrete avere anche 60GB mensili e minuti illimitati compresi nel prezzo.