La dark mode su WhatsApp è finalmente diventata realtà. La nuova modalità è disponibile con l'ultima versione della app, in fase di rilascio in queste ore. Il tema scuro, oltre a un cambiamento estetico, permetterà una maggiore leggibilità e un risparmio della batteria.

Arriva la dark mode per WhatsApp: cambia l'aspetto grafico e migliora la leggibilità

Una delle nuove funzioni più attese della famosa chat istantanea Whatsapp è senza dubbio il tema scuro o dark mode. La società ha comunicato che il software è stato finalmente aggiornato con la nuova funzionalità, disponibile in tutto il mondo.

Il gruppo ha spiegato che la dark mode è stata progettata concentrando la ricerca su due elementi essenziali: la leggibilità e la gerarchia informazioni. Grazie alla scelta dei colori infatti, sarà facilitata la lettura, limitando al minimo l'affaticamento degli occhi che spesso causa bruciore. Inoltre, attraverso diverse tonalità ed altri particolari grafici, si farà in modo di far risaltare le informazioni più importanti.

Le funzionalità di WhatsApp resteranno pressoché invariate, ma a cambiare sarà l'interfaccia.

Il classico verde e bianco, tipici della famosa chat istantanea, lasceranno spazio a un nero e a un grigio. Per aggiornare l'applicazione all'ultima versione e utilizzare quindi la dark mode, per gli utenti sarà sufficiente entrare nell'App Store o nel Google Play Store e verificare la disponibilità dell'aggiornamento.

La dark mode è disponibile con il nuovo aggiornamento sia su Android che su iOS

Il tema scuro è disponibile sia per Android, sia per i dispositivi Apple, con l'ultimo aggiornamento dell'applicazione.

Su Android per l'attivazione bisognerà lanciare l'applicazione e selezionare Chat e Tema su Impostazioni. A questo punto si presenteranno tre opzioni: scuro, chiaro e predefinito. Per impostare la dark mode bisognerà scegliere la prima opzione o la terza, se il sistema è già impostato sul tema scuro. La terza scelta è presente solo sui sistemi Android 10. Per attivare il tema scuro su iPhone invece, bisognerà andare nelle impostazioni dello smartphone e scegliere l'opzione "scuro" sotto la voce "Aspetto di Schermo e Luminosità".

Le prime notizie riguardanti la novità di WhatsApp, Dark Mode, risalgono al 2018 e gli sviluppatori hanno avuto bisogno di un anno di lavoro per portare a termine il progetto. Oltre alla migliore leggibilità, il Tema Scuro permetterà di prevenire tutte quelle spiacevoli situazioni in cui il telefono in funzione illumina la stanza in cui ci si trova. Per pubblicizzare questo momento, WhatsApp ha realizzato un breve corto che ruota intorno alla famosa canzone The Sound of Silence.