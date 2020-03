Il mese di marzo offre diverse possibilità per gli utenti che vogliono affidarsi ad un altro operatore telefonico. In questo articolo ci soffermeremo in particolar modo sulle promozioni al di sotto degli 8 euro delle principali compagnie telefoniche mobili italiane.

tim Junior offre 100 minuti per le telefonate, 100 sms, 1 giga di navigazione internet con le opzioni Tim Protect (che garantisce una navigazione sicura sul web) e Tim I Love Games (100 giochi gratuiti senza pubblicità). Tale promo è riservata in particolar modo ai nuovi clienti ed ha un prezzo mensile di 6 euro ma solo con addebito su carta di credito o conto corrente.

Qualora invece l'utente decidesse di pagare tramite credito residuo la mensilità costa un euro in più. Tim agevola l'acquisto online della promozione: in tal caso attivazione e primo mese sono gratuiti. Inoltre è possibile utilizzare l'applicazione dell'azienda di telefonia mobile italiana senza consumo di giga.

Vodafone Special Unlimited

Altra offerta molto interessante inferiore agli 8 euro è quella lanciata da vodafone: si chiama Special Unlimited ed ha minuti ed sms illimitati, 50 giga per la navigazione in internet in rete 4G e la sicurezza di navigare con rete sicura per 3 mesi (dopo il quale verranno addebitati 1,49 euro al mese).

Il costo di tale offerta è di 7 euro al mese, non prevede costi attivazione se si proviene da altro operatore (sono escluse però Iliad, Fastweb e Poste Mobile, in tal caso il costo di attivazione è di 12 euro). Per i clienti Kena Mobile che vogliono attivare Vodafone Special Unlimited il prezzo di attivazione è di 12,01 euro mentre la mensilità è di 9,90 euro. Non paga niente l'utente che proviene da Coop Voce se si esclude la mensilità di 9,90 euro al mese.

Altre opzioni incluse nell'offerta sono: hotspot, Smart Password+ con 60 minuti (30 minuti di telefonate effettuate, 30 ricevute), 60 messaggi e 200 Megabyte a 3 euro al giorno in caso di utilizzo (in Svizzera, Turchia, Albania, Principato di Monaco, San Marino e Stati Uniti). I minuti si riducono a 30 (15 in entrata e 15 in uscita), 30 sms e 30 mega a 6 euro al giorno negli altri Stati.

Junior con Easy Pay di WindTre

Anche WindTre promuove un'offerta a 6,99 euro al mese, parliamo della Junior con Easy Pay. Riservata a chi ha meno di 14 anni l'attivazione costa 6,99 euro invece di 44,99 euro sempre se l'offerta rimarrà attiva due anni. A questi bisogna aggiungere il prezzo della sim, di circa 10 euro. L'offerta prevede: minuti illimitati verso numeri WindTre, 100 minuti verso tutti, 60 gb di navigazione ed app WindTre Family Protect. A questi vanno aggiunte altre opzioni come la segreteria telefonica, il Ti ho cercato e gli Sms di ricevuta di ritorno. A questa tariffa si possono aggiungere anche dispositivi mobili: Huawei Nova 5T a 11,99 euro al mese con vincolo di due anni oppure Samsung Galaxy Watch Active 2 a 8,99 mensili con vincolo di 24 mesi.

Giga 50 di Iliad

Anche l'azienda francese ha la sua offerta molto interessante se consideriamo che costa 7,99 euro mensili. Ci riferiamo alla Giga 50 e prevede anche l'acquisto di una nuova sim dal costo di 9,99 euro. Offre minuti ed sms illimitati, 50 gb in 4G LTE di navigazione internet. Inoltre sono previsti questi servizi: segreteria telefonica visiva, mi richiami, scatto alla risposta, piano tarifarrio, hotspot, controllo credito residuo, disattivazione servizi sovrapprezzo, visualizza numero di telefonate, controllo dei consumi, avviso di chiamata in caso di numero occupato, blocco numero nascosto, chiamate rapide, filtro chiamate e Sms ed inoltro verso segreteria telefonica all'estero.