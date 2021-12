Tra i piani dedicati a internet di Fastweb è presente l'offerta "Internet + energia", che permette di ottenere uno sconto sulla bolletta fino a sei euro se il cliente decide di sottoscrivere un'offerta con Eni Gas e Luce. L'offerta è in promozione fino al 3 dicembre a 18,95 euro al mese.

L'offerta 'Internet + Energia' di Fastweb

Grazie alla partnership tra Fastweb ed Eni Gas e Luce nasce l'offerta "Internet + energia" con Fibra ultraveloce, chiamate illimitate verso numero nazionali (fissi e mobili), l'offerta energia Eni gas e luce in promozione e un buono Monclick di 100 euro.

L'offerta è a partire da 18,95 euro al mese se si richiede l'attivazione entro il 3 dicembre, altrimenti l'importo mensile sale a 21,95 euro.

Con "Internet + energia" si può ottenere uno sconto Fastweb di tre euro sull'offerta Fastweb Casa, uno sconto aggiuntivo di un euro per 24 mesi e fino a sei euro di sconto in più per 24 mesi in base all'offerta Eni sottoscritta; scegliendo l'offerta gas e luce si può risparmiare in due anni 144 euro, mentre scegliendo solo luce o gas il risparmio arriva fino a 72 euro.

Tra le offerte di Eni Gas e Luce disponibili c'è Link Smartwork con i corrispettivi di gas e luce che restano bloccati per 24 mesi, mentre i corrispettivi luce F1 sono scontati rispetto a Link listino Web, per permettere di risparmiare durante l'orario di lavoro.

In più il cliente può usufruire di un ulteriore 10% di sconto, per 24 mesi, se attiva l'addebito sul conto corrente e la bolletta digitale.

NeXXt, l'internet box di Fastweb

L'offerta Fastweb per la linea telefonica, inoltre, comprende: l'attivazione della linea, l'Internet Box NeXXt e il cloud Wow Space (con l'attivazione dell'offerta online).

NeXXt, l'internet box di Fastweb, offre stabilità e copertura in ogni angolo della casa grazie al Wi-Fi 6. In caso di segnale del Wi-Fi debole, con quattro euro in più al mese, si può avere l'amplificatore Wi-Fi Booster, in maniera tale da sfruttare la connessione in maniera ottimale in ogni angolo della casa. La connessione può anche essere gestita con la voce grazie ad Alexa, l'assistente vocale integrata.

Cosa accade in caso di rescissione del contratto

Il costo di attivazione del servizio, pari a un euro per 24 mesi, è incluso nell'offerta Casa. In caso di recesso anticipato non verrà addebitato alcun importo relativo alle rate mancanti. Il cliente, entro 30 giorni dall'attivazione del servizio, può decidere di disdire il contratto; in questo caso verranno rimborsate le spese sostenute per il primo mese. Se la rescissione avviene dopo il primo mese, verrà addebitato un importo pari a una mensilità dell'offerta senza promozione. Il modem e tutte le apparecchiature fornite da Fastweb sono in comodato d'uso e dovranno essere restituite in caso di cessazione del contratto, in caso contrario al cliente verrà addebitata una penale.

Le chiamate verso i numeri nazionali sono senza limiti di tempo e scatto alla risposta. Il buono Monclick di 100 euro è valido per acquisti sul catalogo online fino al 18 marzo del 2022 e non è cumulabile con altri codici promo o sconti extra.