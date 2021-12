Nel catalogo di Tim sono disponibili offerte per la casa dedicate a qualsiasi tipo di esigenza, con connessioni in fibra o ADSL, con chiamate nazionali illimitate. In aggiunta al pacchetto sono disponibili diverse opzioni, tra cui l'Intrattenimento di TimVision, l'offerta con film, serie tv e produzioni originali per tutta la famiglia.

L'offerta Tim Premium Fibra

Scegliendo Premium Fibra i nuovi clienti Tim hanno la possibilità di aggiungere tutto l'intrattenimento di TimVision al proprio pacchetto. Il costo base di Premium Fibra è di 29,90 euro al mese (con conto e domiciliazione online).

L'offerta comprende il canone in promo a 14,90 euro al mese per i primi 24 mesi (il prezzo poi sale a 24,90 euro al mese), il contributo di attivazione (pari a 10 euro al mese per 24 mesi) e il modem Tim Hub+ (5 euro al mese per 48 mesi). L'offerta può essere soggetta a limitazioni tecniche geografiche e di velocità, per questo motivo si consiglia di verificare preventivamente la copertura sul sito di Tim.

Se si attiva Premium Fibra tramite internet le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali sono incluse, in alternativa il costo è pari a 19 centesimi al minuto, più 19 centesimi di scatto alla risposta.

L'opzione Intrattenimento di TimVision

Con l'opzione Premium Fibra più Intrattenimento, con l'aggiunta di 19,99 euro al mese sono inclusi i servizi TimVision (del valore di 6,99 euro al mese), Disney+ (del valore di 8,99 euro al mese) e il piano standard di Netflix (del valore di 12,99 euro al mese).

Con l'attivazione dell'offerta tv il cliente riceve in comodato d'uso gratuito il decoder TimVision, indispensabile per la visione dei servizi compresi nel pacchetto Intrattenimento. Alla cessazione dell'offerta, e senza altre offerte tv di Tim attive, il decoder deve essere restituito a Tim o in alternativa si può esercitare l'opzione di acquisto.

Nel caso in cui il cliente fosse già in possesso di un decoder TimVision Box, di proprietà rateizzato o in noleggio, la relativa rata o il canone di noleggio verrà azzerato fino al termine dell'offerta.

Caratteristiche tecniche offerta Tim Premium Fibra

L'offerta Premium Fibra è valida fino al 29 gennaio del 2022 solo per i clienti che richiedono un nuovo impianto o che passano a Tim Fisso da un altro operatore.

L'offerta si attiverà in base alla migliore tecnologia disponibili per il cliente:

con copertura FTTH si attiverà Premium Fibra , con Fibra fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload;

, con Fibra fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload; con copertura FTTC e FTTE si attiverà Premium Mega con internet, rispettivamente, fino a 220/20 Mbps o 100/20 Mbps;

con internet, rispettivamente, fino a 220/20 Mbps o 100/20 Mbps; con copertura ADSL si attiverà Premium ADSL con internet fino a 20/1 Mbps.

Il cliente ha la possibilità di recedere dall'offerta in qualsiasi momento pagando 30 euro in caso di disattivazione della linea e 5 euro per passaggio ad altro operatore. In caso di recesso all'offerta Premium la rateizzazione del contributo di attivazione e del modem saranno mantenute attive fino alla scadenza prevista nel contratto, a meno che il cliente non decida di pagare tutto in un'unica soluzione.