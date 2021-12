Linkem è un operatore italiano attivo nel settore delle telecomunicazioni. La società è stata fondata nel 2001, anno a partire dal quale è riuscita ad acquisire oltre 600mila clienti e coprire circa il 70% della popolazione a livello nazionale, secondo i dati divulgati dalla stessa. Nel 2021, per festeggiare i 20 anni dalla sua nascita, l'azienda ha lanciato una maxi promozione da attivare entro il 10 gennaio 2021. Inoltre, ha stretto anche una partnership con il programma Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Linkem compie 20 anni: offerta dedicata al suo compleanno

Attraverso la sua piattaforma ufficiale, la società italiana ha lanciato Linkem 5G Maxi promo 20 anni, un'offerta da sottoscrivere entro il 10 gennaio. L'offerta lanciata in occasione del compimento dei 20 anni prevede internet e voce, senza linea fissa e senza limiti, a 19,90€ mensili iva inclusa per i primi sei mesi. Il costo di attivazione è di 49€ invece di 100€: il pagamento della tariffa viene distribuito in 12 rate, mentre la prassi di fatturazione è bimestrale anticipata.

I clienti, o potenziali tali, che desiderano usare una carta di credito prepagata per attivare il servizio, riceveranno l'addebito direttamente sul proprio conto e in un'unica soluzione per quanto concerne il contributo di attivazione.

L'assistenza prime gratuita per i clienti che attivano Linkem 5G Maxi promo 20 anni

L'operatore mette a disposizione di coloro che ne hanno bisogno un'assistenza prime per ricevere un supporto telefonico da operatori specializzati, i quali sono al servizio dell'interlocutore per eventuali guasti, malfunzionamenti, fornire informazioni o semplicemente per ascoltare le richieste della clientela.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il contributo per tale servizio clienti generalmente ammonta a 5€ mensili, ma per chi aderisce alla maxi promo è gratuito. Al termine dei primi sei mesi, il servizio Linkem 5G Maxi promo 20 anni, con opzione voce Parla&Naviga inclusa, avrà il costo di 26,90€ mensili, comprensivi di iva.

Grande Fratello Vip: Linkem diventa partner del programma condotto da Signorini

Grande Fratello Vip, a partire dallo scorso 13 settembre, è ritornato su Canale 5 con al timone il conduttore Alfonso Signorini. Un cast composto da attori, sportivi, influencer e personaggi famosi. In occasione dell'edizione 2021 del Grande Fratello Vip, Linkem, operatore 5G leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless, ha deciso di diventare suo partner ufficiale.

I concorrenti sono dotati di una connessione internet ultraveloce e semplice da installare nella Social room Linkem, ma soltanto nel caso in cui gli autori del programma decidano di premiarli.