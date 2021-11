Linkem opera nel mercato della connessione a banda larga in modalità wireless, che permette di accedere a internet senza attivare una linea fissa, ma sfruttando una rete via onde radio. Una soluzione ideale per chi abita in zone non raggiunte dai ripetitori telefonici, ma anche per chi vuole usufruire in città di una connessione internet senza installare una linea telefonica. Per conoscere le offerte la società dispone di un servizio clienti raggiungibile attraverso un numero verde.

Le offerte di Linkem in abbonamento o prepagata

Come si legge sul sito di Linkem, il cliente può scegliere l'offerta più adatta alle proprie esigenze tra abbonamento e prepagata e l'installazione e l'attivazione della connessione è semplice e veloce.

Fin da subito si può navigare senza limiti e senza linea fissa e per sapere se la propria zona è coperta dal servizio Linkem basta verificare sul sito internet della società.

Tra le offerte con abbonamento l'azienda propone Linkem 5G Maxi Promo 20 anni, con internet ultraveloce fino a 1 Gigabit senza linea fissa e limiti di traffico; inclusa l'opzione con chiamate illimitate da casa. Il canone mensile è di 19,90 euro per i primi sei mesi, dal settimo il costo salirà a 26,90 euro. Il contributo di attivazione per 24 mesi è di 2,04 euro, che verrà suddiviso nelle prime 12 bollette: la fatturazione è bimestrale anticipata.

L'offerta prepagata Linkem Senza Limiti Ricaricabile Plus, invece, è senza linea fissa, limiti di traffico e vincoli (si può ricaricare in qualsiasi momento): la navigazione è fino a 100 Mbps.

L'offerta comprende un contributo iniziale di 169 euro con tre mesi di navigazione inclusi. Al termine dei tre mesi si può effettuare una ricarica delle seguenti taglie:

un mese di navigazione 27 euro;

tre mesi di navigazione 78 euro;

cinque mesi di navigazione 120 euro;

dodici mesi di navigazione: 240 euro.

Le offerte di Linkem per le Partite Iva

Linkem propone offerte in abbonamento o prepagate anche per i possessori di Partita Iva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con Linkem Office 5G Special Price 6 mesi, a 19,90 euro al mese, offre internet ultraveloce fino a 1 Gigabit senza linea fissa, con l'attivazione veloce e l'assistenza professionale. Dal settimo mese il canone mensile costerà 26,90 euro; l'attivazione del servizio per 24 mesi è di 3 euro.

Tra le offerte prepagate, invece, propone Linkem Office Ricaricabile Promo, l'offerta senza linea fissa e vincoli (si può ricaricare in qualsiasi momento) con navigazione fino a 100 Mbps e un indirizzo Ip Pubblico Statico.

Il contributo iniziale è di 199 euro, anziché 249, con sei mesi di navigazione inclusi. La prepagata Linkem Office Ricaricabile 12 mesi, invece, offre 12 mesi di navigazione inclusi a 398 euro al mese.

Come attivare le offerte Linkem tramite l'assistenza clienti

L'assistenza clienti di Linkem per clienti privati è raggiungibile attraverso il numero verde 800.546.536. Attraverso questo sportello telefonico l'utente può ricevere supporto, attivare un servizio o richiedere maggiori informazioni sulle offerte, le promozioni e i servizi. L'assistenza è raggiungibile anche attraverso il numero di rete fissa 06.94.444 o la chat presente sul sito aziendale.

L'azienda mette a disposizioni altri contatti per specifiche categorie: