L'azienda di servizi di Telefonia e internet Fastweb è nata a Milano nel 1999 con la missione proprio di cablare con una connessione in fibra ottica il territorio del capoluogo lombardo. Negli anni ha espanso il proprio business anche ai servizi telefonici e nella fornitura della connessione a internet su tutto il territorio nazionale. Sebbene la fibra ottica stia lentamente sostituendo nelle offerte e nelle abitudini dei consumatori l'ormai vecchia Adsl, Fastweb (dove proprio non è possibile un collegamento in fibra ottica o Fwa) propone ancora la possibilità di collegarsi tramite linea Adsl.

Per tutti i dubbi o richieste generiche sulle offerte in corso di Fastweb, la copertura della rete, eventuali promozioni per accorpare una sim mobile o la fornitura di luce e gas, si consiglia ai potenziali interessati di contattare il numero verde Fastweb. Tutte le offerte dipendono dalla tecnologia a disposizione dell’utente.

Fastweb Casa Light da 25,95 euro al mese con modem e attivazione

Con il pacchetto Fastweb Casa Light da 25,95 euro al mese il cliente può accedere alla rete internet con navigazione illimitata, l'attivazione del servizio è inclusa nel prezzo, le chiamate sono conteggiate a consumo secondo la tabella dei termini e condizioni. Nel costo mensile è compreso anche il modem Fastgate che l'azienda assicura come "sicuro e veloce", sul router sono presenti 4 porte Gigabit Ethernet e 2 porte Usb 3.0, con 6 antenne wifi per un segnale potenziato in tutta la casa.

Bisogna precisare che il modem è lo stesso per un eventuale passaggio alla connessione in fibra ottica. Il modem Fastgate ha una serie di peculiarità studiate e ricercate dai tecnici di Fastweb:

1 porta DSL;

4 porte Gigabit Ethernet;

2 porte USB (3.0);

2 ingressi per il telefono o fax;

1 ingresso compatibile per le connessioni in fibra ottica;

1 pulsante per il reset.

L'utente, come sottolinea l'azienda, ha trenta giorni per provare il servizio ed eventualmente chiedere la disdetta nel caso non sia soddisfatto, senza costi e ottenendo i rimborsi sulle spese.

In offerta allo stesso prezzo della versione Light, l'azienda propone il pacchetto Fastweb Casa. Invece di 28,95 € al mese, al momento si trova in offerta sul sito aziendale a 25,95 € al mese per i primi dodici mesi. Al posto del modem Fastgate l'azienda fornisce l'internet box con l'innovativo segnale potenziato wifi6 e l'assistente vocale integrato Alexa, le navigazione e le chiamate voce sono illimitate, l'attivazione inclusa nel prezzo mensile.

Pacchetto Casa Light più traffico mobile a euro 31,90 al mese

Per i clienti che necessitano cambiare operatore sia per quanto riguarda la connessione internet sia per il telefono cellulare, Fastweb ha pensato a un pacchetto che unisse le due offerte. In particolare al pacchetto Fastweb Casa Light a 25,95 euro al mese, viene aggiunta una sim in 5G con traffico dati mensile disponibile di 50 Giga, le chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali, 100 sms al mese, attivazione e spedizione della sim inclusi nei 5,90€ al mese per un totale di euro 31,90 al mese. L'azienda sottolinea che il costo di questo pacchetto può variare nel tempo, al momento è valida questa offerta fino al 9 dicembre.

Sul sito internet aziendale sono presenti anche altri pacchetti, che uniscono la fornitura di Eni luce e gas alla connessione internet oppure viene proposta la nuova connessione con tecnologia Fwa a euro 24,95 al mese.