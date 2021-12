tim è una storica azienda di telecomunicazioni italiana, presente ormai da moltissimi anni sul mercato della Telefonia, ereditando architettura ed esperienza da Telecom Italia. Tim in quanto a numeri è sicuramente uno dei maggiori player in Italia, avendo come clienti oltre il 50% delle utenze di telefonia fissa (tra voce, banda larga e ultralarga) e il 30% di mobile, come si evince dai dati Agcom 2018. L'azienda propone sul mercato diversi pacchetti per la connessione in fibra ottica e Fwa, dove la tecnologia ancora non è presente l'utente si può ancora allacciare alla rete tramite linea Adsl.

L'utente può scegliere il piano e l'offerta che più ritiene vantaggiosa e cambiare operatore in qualsiasi momento, o se già cliente Tim passare un pacchetto all'altro.

Offerta Tim fibra ottica: Premium a partire da 29,90 € al mese

L'offerta base per la connessione in fibra ottica di Tim parte da 29,90 € al mese con domiciliazione sul conto corrente online. Tim assicura una velocità di connessione fino a 1 Gigabit/s e 300 Megabit/s in upload. Incluso nel costo mensile viene fornito il modem Tim Hub+ wifi6 di ultima generazione che ha un costo di 5€/mese per 48 mesi. L'azienda sostiene che con questo modem la connessione sarà più veloce di almeno quattro volte e con un ping più basso per un'esperienza ottima di gioco online e navigazione ottimale, anche con più dispositivi connessi.

In caso di rescissione del contratto il modem dovrà comunque essere pagato in tutte le rate previste o in una unica soluzione. Se si attiva la promozione Premium online sarà inclusa l'opzione voce con chiamate verso tutti illimitate.

Offerta fibra ottica Tim: Executive a 34,90 € al mese

Se l'utente necessità di più velocità di navigazione, Tim propone l'offerta Executive che assicura fino a 2,5 Gigabit/s a 34,90 € al mese con domiciliazione e conto online.

Verrà attivata una connessione da 1 Gga in download e 300 Mega in upload e dal 4 febbraio 2022 sarà possibile richiedere gratuitamente l’upgrade a 2,5 Giga in download e 1 Giga in upload contattando il numero verde Tim 187. Nel costo dell'offerta è previsto il modem Tim Hub+ wifi6, il segnale wifi potenziato, le chiamate illimitate se sottoscritto il contratto online, un'assistenza Tim care personalizzata e sempre disponibile.

Tim, offerta fibra ottica: Magnifica a a partire da 49,90 € al mese

Non è ancora ovunque disponibile ed è, stando a quanto riporta l'azienda, ancora in fase di sperimentazione. Magnifica è il terzo pacchetto per la connessone in fibra ottica ad altissima velocità: fino a 10 Gigabit/s in download e 2 Giga in upload. In più Tim promette che è "potente, stabile e sicura" a 49,90 € al mese. Ci sarà un team di assistenza dedicato, una sim di supporto per navigare anche da mobile, il segnale wifi potenziato, le chiamate sono a consumo e viene fornito il Modem Xgs-Pon compreso nel prezzo, proprio il router presenta alcune particolarità:

modem per connettività solo in Fibra;

connettore ottico a 10G;

porte FXS per collegamento telefoni;

porte Gb-Ethernet;

porta Ethernet a 10G trasformabile in WAN per scenari Wholesale;

porte USB una 3.0 ed una 2.0;

Wi-Fi6 4x4 sia nella frequenza a 2,4 GHz sia a 5 GHz.

Magnifica non è ancora disponibile anche dove è già presente l'architettura per la fibra ottica ed è attualmente in fase di test in 11 città italiane con centraline Xgs-Pon.

Per verificare l'eventuale possibilità di aderire a questa offerte è necessario contattare il servizio clienti Tim al 187.

Insieme alle offerte per la connessione in fibra ottica, Tim ha previsto anche alcuni servizi per lo streaming in Tv. In particolare viene inserito anche il pacchetto Timvision Gold e la promozione per seguire il calcio e lo sport da smart tv.