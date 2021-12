Timvision Gold è un pacchetto offerto da Tim che comprende all'interno l'accesso a molte piattaforme di intrattenimento e sport. Si può attivare anche se non si è cliente Tim o se si ha già sottoscritto un contratto con Netflix, Dazn o Disney+. L'offerta è disponibile sulla linea telefonica addebitando in banca o pagando alla fattura emessa o sulla linea di telefono cellulare Tim attraverso quella che l'azienda definisce ricarica automatica, sulla linea in fibra ottica o scegliendo uno dei pacchetti Premium di Tim oppure su una nuova sim Tim, che sarà utilizzata unicamente per effettuare l’addebito del costo mensile dell’offerta.

Su Timvision Gold si può vedere tutta la Serie A in diretta con Dazn, la Uefa Champions League con Infinity+, tutto il catalogo Netflix e Disney+, gli highlights dei programmi in onda su Mediaset degli ultimi sette giorni e tutto lo sport su Eurosport Player per 12 mesi. Per ricevere più informazioni sulle offerte in corso si consiglia di contattare il numero verde Tim.

L'offerta Timvision Gold: primi 3 mesi di sport e calcio scontati

Il pacchetto Timvision Gold prevede sempre la possibilità di seguire l'intrattenimento, calcio e sport su molte piattaforme e tutto il catalogo di Timvision a un prezzo concorrenziale. Il costo mensile di Timvision Gold è di 10 euro al mese per i primi tre mesi che diventano 29,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022.

Dall’1 ottobre 2022 il prezzo salirà a 44,99 euro al mese. Il costo di attivazione prevede un pagamento anticipato una tantum di euro 9,99, al momento l’azienda comunica che è in promozione a 0,00€, e quindi non dovuto come per i clienti già in possesso del Timvision Box, più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile dell’offerta.

Nel pacchetto Timvision Gold sono compresi:

Tutto il catalogo Netflix;

Tutto il il catalogo Dsiney+;

Tutta la serie A Tim in diretta con Dazn;

Tutta la Uefa Champions League su Infinity+;

Tutto il catalogo di Timvision con film, documentari e programmi di intrattenimento.

Tim prevede un costo di euro 29,90 al mese per la connessione internet in fibra ottica.

Nell'offerta Tim Premium fibra è compresa la connessione in fibra ottica con velocità fino a 1 Gigabit/s in download e 300 Megabit/s in upload e le chiamate illimitate per chi attiva l'offerta online. All'interno dei 29,99 euro al mese sono compresi anche il modem con wifi potenziato che costa 5 euro al mese per 48 mesi e il contributo di attivazione 10 euro al mese per 24 mesi. L’azienda ricorda che è possibile attivare l’offerta Timvision Gold con il pacchetto Premium fibra che comprenderà dunque un costo per la connessione internet di 29,90 euro al mese più il costo del pacchetto per la visione di film e sport. Ricorda anche che Infinity+ è incluso per dodici mesi e si disattiverà decorso questo periodo.

Le offerte Tim si possono attivare in diversi modi, affidandosi alla rete di negozi partner di telefonia sparsi su tutto il territorio nazionale, attraverso gli store ufficiali Tim che è possibile localizzare attraverso il sito internet, dal numero verde Tim o prenotando un colloquio con un consulente attraverso la sezione apposita sul sito aziendale.