Avere una connessione Internet da casa è quasi diventata un’esigenza primaria, soprattutto dopo l’ultimo periodo di emergenza sanitaria che ha rivoluzionato l’organizzazione quotidiana delle famiglie, basti pensare allo smart working o alle lezioni a distanza. Con il ritorno alle attività in presenza, in ufficio o a scuola, spesso l’esigenza di avere una connessione a casa si riduce ad attività saltuarie, come effettuare un acquisto on line o inviare una mail, che possono rendere superfluo la sottoscrizione dei classici contratti flat che consentono di rimanere connessi 24 ore su 24.

In questo caso, un’alternativa alla linea ADSL o fibra è rappresentata dalle offerte internet ricaricabili proposte da quasi tutte le compagnie di telefonia.

Cos’è e come funziona Internet casa ricaricabile

Le tariffe Internet ricaricabili funzionano come quelle del cellulare, con il cliente che effettua una ricarica nel momento in cui ha necessità di utilizzare il servizio, ad esempio quando si è in una seconda casa.

Il principale vantaggio offerto da questi piani è senza dubbio quello dell’estrema flessibilità, in quanto non prevedono vincoli di permanenza e permettono di utilizzare la connessione pagando solo per i Giga che vengono effettivamente utilizzati per la navigazione o per il tempo per il quale si rimane connessi.

Questa tipologia di offerta non richiede la presenza di una rete fissa e viene solitamente proposta attraverso l’utilizzo della tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) un sistema misto fibra/radio composto in parte da una rete in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio a banda larga, oppure con la classica sim dati inserita in una chiavetta internet – da acquistare a parte - che può essere utilizzata anche fuori casa.

Le principali offerte Internet casa ricaricabile con tecnologia FWA

Riepiloghiamo di seguito alcune delle principali offerte Internet casa ricaricabile che utilizzano per la connessione la tecnologia FWA: