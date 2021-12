Internet è diventato sempre più uno strumento indispensabile nello svolgimento di numerose attività. La recente pandemia, infatti, ha avuto tra gli effetti quello di rimodellare la quotidianità, dallo smart working alla didattica a distanza, dall’intrattenimento in streaming al gaming, con l’effetto di creare diverse tipologie di utente, a seconda delle specifiche esigenze.

Il consumatore “abitudinario”, ad esempio, utilizza Internet come se fosse un normale elettrodomestico e la sua esigenza è quella di avere una connessione Internet a casa che, per soddisfare le diverse esigenze di tutta la famiglia, deve per forza di cose essere veloce e illimitata.

Per questo specifico profilo di consumatore, tutti i principali operatori di telefonia, infatti, hanno tra le loro proposte pacchetti per connessioni Internet illimitate, magari diversificate in base alle esigenze – lavoro, studio, streaming, gaming – a alla tecnologia disponibile – fibra, ADSL, FWA.

Linkem MAXI PROMO 20 anni – 19,90 €/mese

In offerta per i primi 6 mesi per festeggiare i 20 anni di attività, poi diventa 26,90 € al mese. Basata sulla tecnologia FWA, non richiede la presenza di una rete telefonica fissa ed è raggiungibile anche nelle zone più impervie, grazie alla trasmissione “ultimo miglio” che avviene attraverso onde radio. L’offerta di Linkem prevede una connessione Internet ultraveloce fino a 100 Mbps e include l’opzione voce Parla&Naviga

(chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali senza costi aggiuntivi).

Previsto un contributo iniziale di attivazione di 49 €, rateizzato in 12 fatture, anziché 100 €, con apparato in comodato d’uso gratuito.

TIM Premium – 29,90 €/mese

Il pacchetto Premium di TIM, prevede l’uso della fibra o dell’ADSL nelle zone non servite dalla rete ottica.

L’offerta include Internet illimitato fino a 1 Giga e ,solo per le attivazioni on line, linea fissa con chiamate illimitate verso i fissi e mobili nazionali.

La tariffa è comprensiva del contributo di attivazione, pari a 10 € al mese per 24 mesi, e il costo del modem di 5 € al mese per 48 mesi.

Richiesta la domiciliazione bancaria delle fatture.

Vodafone Internet Unlimited – 27,90 €/mese

Connessione illimitata anche per l’offerta casa di Vodafone, con velocità di navigazione fino a 2.5 Gigabit/s con la GigaNetwork Fibra.

Non sono previsti costi di attivazione e nessun vincolo di durata con la restituzione della Vodafone Station entro 30 giorni dalla disdetta. Chiamate illimitate da telefono fisso verso numeri mobili e fissi nazionali. Offerta valida su tecnologia Fibra, misto Fibra/Rame e ADSL.

Per i patiti dello streaming, prevista l’offerta Family Plan Netflix Edition che include il piano Standard di Netflix con film e serie TV senza limiti al costo di 44,90 € al mese.

WindTre Super Fibra – 25,99 €/mese

Prevede l’uso della tecnologia fibra, senza costi di attivazione e con Giga illimitati. Ai sottoscrittori dell’offerta, WindTre fornisce, incluso nel costo, il nuovo Modem Wi-Fi 6 che, secondo quanto riportato nella descrizione dell’offerta, garantisce la migliore copertura in tutti i punti dell’abitazione e la connessione contemporanea di tutti i dispositivi della casa.

Inclusi nel costo, 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime, con la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League.

Tiscali Ultrainternet Fibra – 29,95 €/mese

In promozione on line con l’uso di tecnologia Fibra, consente una navigazione illimitata Internet fino a 1 Giga al secondo, incluso modem Wi-Fi e attivazione. Chiamate a consumo verso fissi e cellulari. Per i sottoscrittori dell’offerta, è attiva una promozione che consente di abbinare alla fibra un'offerta mobile a 7,99 € al mese con minuti illimitati e 100 SMS al mese.