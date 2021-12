Il modo più semplice per gestire il proprio abbonamento mobile è quello di scaricare l’applicazione che tutti gli operatori di telefonia mettono a disposizione dei clienti.

Con il crescere della multifunzionalità dei device telefonici, dal traffico dati allo streaming, dai social al gaming, si sono moltiplicate le offerte che privilegiano le une o le altre esigenze, rendendo sempre più complessa la gestione del proprio piano tariffario e creando la necessità di tenere sotto controllo i consumi.

A questo proposito, è diventato essenziale scaricare sul cellulare la app del proprio gestore o registrarsi da pc all’area riservata per rimanere aggiornati sulle frequenti promozioni tariffarie, per visualizzare credito e traffico residuo, effettuare ricariche on line ed altri servizi che possono diventare un “plus” da tenere in considerazione nel momento in cui di decidesse di cambiare operatore.

Riportiamo di seguito le app dei principali operatori con una breve descrizione sul loro utilizzo, sulle funzionalità e sui servizi aggiuntivi offerti ai clienti che le scaricano.

MyVodafone

L'app MyVodafone è scaricabile gratuitamente da Play Store, Apple Store e App Gallery. Se si è connessi alla rete Vodafone, il numero verrà automaticamente riconosciuto, consentendo di aggiungere altri numeri nel caso si disponga di più schede SIM.

Attraverso My vodafone, è possibile:

Controllare i consumi, tenendo monitorati contatori e credito residuo;

Ricevere offerte dedicate ai clienti;

Effettuare ricariche on line;

Gestire tutte le SIM da un’unica app;

Accedere ai programmi Happy Friday, Happy Black e Happy Cashback che prevedono quotidianamente sorprese e regali per i clienti registrati;

Parlare con l’assistente digitale TOBI per qualsiasi problematica o richiesta di informazioni.

MyTIM

Per registrarsi a MyTIM, scaricabile su dispositivo mobile da Play Store, Apple Store e App Gallery, bisogna inserire un indirizzo mail (username), scegliere una password e inserire la linea TIM fissa o mobile.

Nel caso si sia intestatari di più linee fisse o più schede SIM, sarà necessario registrarne una sola e con lo stesso account si potranno gestire tutte le linee associate al codice fiscale della linea registrata.

Dalla app MyTIM è possibile:

Gestire tutte le linee telefoniche associate;

Verificare i consumi;

Attivare la domiciliazione bancaria;

Effettuare ricariche on line;

Interfaccia con assistente vocale Google Assistant e Amazon Alexa;

Parlare con l’assistente digitale ANGIE per supporto tecnico sulla linea fissa e supporto commerciale sulle linee fisse e mobili;

Accesso al programma tim

MyFastweb

L’app MyFastweb è disponibile gratuitamente su Apple App Store, Google Play e scaricabile anche attraverso i QR Code disponibili sul sito ufficiale Fastweb.

L'applicazione MyFastweb è compatibile con i dispositivi: iPhone, iPad, iPod touch con sistema operativo versione 9.0 e successive. Smartphone e tablet Android con sistema operativo versione 5.0 e successive. Il corretto funzionamento è garantito solo sulle versioni ufficiali del sistema operativo Android.

Per l’accesso all’app è necessario registrarsi con username e password.

Se si possiede una SIM Fastweb 4G, l’accesso è automatico, senza bisogno di inserire le credenziali.

Con MyFastweb è possibile:

seguire le fasi di attivazione della linea;

configurare Internet Box NeXXt e Alexa;

controllare i consumi;

consultare il Conto Fastweb;

effettuare la ricarica delle SIM Fastweb;

contattare il Customer Care per assistenza e informazioni;

ricevere promozioni e trovare il negozio più vicino.

WindTre

L’applicazione WindTre è disponibile per clienti Android o per clienti Apple. Dopo essersi registrati, inserendo mail e password, si potrà accedere alla gestione della propria linea mobile o fissa per le seguenti operazioni: