La rete 5G (acronimo di 5th Generation) rappresenta la nuova frontiera della tecnologia legata alla telefonia mobile. Rispetto alle reti 4G, delle quali rappresenta un’evoluzione, il 5G consente una velocità massima di trasferimento dei dati oltre il Gigabit al secondo e di dimezzare i tempi di latenza, cioè il tempo che intercorre tra quando si tenta di contattare una risorsa online e si ottiene risposta.

La diffusione della rete è iniziata nel 2019 a livello globale e, pur non essendo la copertura ancora capillare, i principali operatori già da tempo offrono contratti che utilizzano questa tecnologia in un numero sempre crescente di città.

I vantaggi della rete 5G

La tecnologia 5G, consentendo una maggiore velocità di trasferimento dati, concretizza i suoi vantaggi soprattutto per quelle attività per le quali è richiesto il transito di una grossa mole di dati nel più breve tempo possibile, dal gaming online (anche in streaming) agli utilizzi più professionali, come il controllo a distanza di macchinari. Il suo utilizzo sarà inoltre fondamentale nell’ambito delle “smart city”, città con servizi al cittadino assicurati dalla comunicazione tra dispositivi quali tabelloni informativi, mezzi di trasporto e semafori.

Un aspetto importante delle reti 5G è l’attenzione all’ambiente, dal momento che questa tecnologia consente una riduzione del consumo energetico del 90% in meno per ogni bit trasmesso rispetto alla 4G.

Per potersi connettere col 5G, sarà necessario accertarsi che la zona in cui ci si trova sia coperta dal servizio, utilizzare un device che supporti le reti 5G, oltre che sottoscrivere un’offerta specifica.

Vodafone GigaNetwork 5G

Per navigare con la rete GigaNetwork 5G di Vodafone è necessario avere un dispositivo e una SIM abilitati e sottoscrivere una delle seguenti offerte:

RED Max – 19,99 €/mese. Prevede un costo di attivazione di 6,99 € e 100 Giga per navigare in Internet;

– 19,99 €/mese. Prevede un costo di attivazione di 6,99 € e 100 Giga per navigare in Internet; Shake it easy – 14,99 €/mese. Offerta riservata agli under 30. Senza costi di attivazione, con 100 Giga per la navigazione e Giga illimitati per chat, social e musica, illimitati per 3 mesi per le app meeting. Game Now gratis per 6 mesi;

– 14,99 €/mese. Offerta riservata agli under 30. Senza costi di attivazione, con 100 Giga per la navigazione e Giga illimitati per chat, social e musica, illimitati per 3 mesi per le app meeting. Game Now gratis per 6 mesi; Infinito – 24,99 €/mese. Ideale per condividere foto e video sui social e guardare film in streaming in HD, con un costo di attivazione di 6,99 €. Giga, minuti e SMS illimitati. Accesso privilegiato all’assistenza chiamando il numero 190.

TIM 5G

Il TIM consente lo streaming video live e on-demand in altissima definizione, senza interruzioni e tempi di attesa.

Queste le offerte attualmente in promo:

tim – 11,99 €/mese. Offerta riservata agli under 25. Include 50 Giga di navigazione Internet, minuti e SMS illimitati, Giga illimitati per social, chat, gaming, musica e e-learning.

– 11,99 €/mese. Offerta riservata agli under 25. Include 50 Giga di navigazione Internet, minuti e SMS illimitati, Giga illimitati per social, chat, gaming, musica e e-learning. TIM SUPER 5G – 19,99 €/mese. Comprende 100 Giga di navigazione, minuti e SMS illimitati, TIMMUSIC e accesso prioritario al 119;

– 19,99 €/mese. Comprende 100 Giga di navigazione, minuti e SMS illimitati, TIMMUSIC e accesso prioritario al 119; TIM SUPER UNLIMITED 5G – 39,99 €/mese. Sono inclusi: Giga Veloci Illimitati fino a 2Gbps, minuti e SMS illimitati, TIMMUSIC e accesso prioritario al 119.

Per tutte le offerte sono previsti i seguenti costi di attivazione: per i nuovi clienti 9 € (gratis con attivazione online), per i clienti già TIM 19 €.

WINDTre 5G

Queste le offerte WINDTre per la connessione 5G: