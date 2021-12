Quasi in tutte le case c’è un apparecchio telefonico per la linea fissa, oramai relegato ad una mera funzione di soprammobile. La capillare diffusione dei dispositivi mobili ha portato, in molti casi, al completo abbandono della rete fissa che può diventare fonte di costi aggiuntivi sulla bolletta per un servizio non più utilizzato.

Per questo motivo, sono numerosi gli operatori che propongono offerte che prevedono internet senza linea telefonica fissa, oppure che la prevedono, ma senza costi aggiuntivi o senza la necessità che sia installato un telefono fisso fisico.

In alternativa, esistono compagnie che prevedono un contratto con tecnologia radio FWA, cioè senza ADSL o fibra ottica, che non prevedono quindi l’esistenza di cavi telefonici, rappresentando anche la soluzione ideale per le zone non ancora servite dalla fibra ottica.

Cos’è la tecnologia radio FWA

Avere una connessione internet a casa senza una linea telefonica fissa è possibile grazie alla tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), un sistema di trasmissione dati composto in parte da una rete in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio a banda larga (con velocità fino a 30 Mbps) o ultra larga (fino a 100 Mbps) e che non necessita dell’installazione di cavi (wireless) e consente anche l’effettuazione di chiamate telefoniche.

La connessione, quindi, non dipende dalla linea telefonica in quanto il collegamento avviene grazie ad un'antenna collegata a un modem e posizionata in direzione della centrale con fibra ottica più vicina. Nel dettaglio, la rete FWA è formata da un primo tratto realizzato in fibra ottica, fino ad un’antenna radio base la quale invia il segnale internet in modalità wireless attraverso frequenze radio dedicate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Chi sottoscrive un contratto con connettività di tipo FWA, sarà dotato di un dispositivo di ricezione in grado di captare e di tradurre il segnale radio per l’accesso a internet ad alta velocità.

A seconda della copertura nella zona di residenza del cliente, il dispositivo di ricezione potrà essere installato all’interno dell’abitazione, oppure all’esterno della casa, e collegandolo poi a un router domestico per la trasmissione del segnale in modalità Wi-Fi in tutta la casa.

Internet a casa senza linea fissa, le migliori offerte

Nel caso in cui si decida di rinunciare alla linea telefonica fissa, sono numerose le offerte di connessione wireless tra le quali scegliere per cambiare operatore. Una scelta non sempre agevole in quanto, oltre al canone mensile, bisogna tenere conto anche di eventuali costi aggiuntivi per l’attivazione o il noleggio di modem. Di seguito, alcune delle offerte attualmente proposte da alcuni operatori.