Iliad, compagnia di telecomunicazioni, offre servizi di Telefonia fissa e mobile, accesso a Internet e servizi di hosting. Per interfacciarsi con i suoi operatori, l'azienda mette a disposizione degli utenti alcuni recapiti facilmente contattabili. Tra questi il più immediato è il suo numero verde, raggiungibile dall'Italia e gratuito, e il recapito di riferimento per chi chiama dall'estero. I suoi contatti possono essere adoperati anche per chiedere informazioni genetiche e attivare le offerte del gestore.

L'operatore, infatti, sul proprio sito ufficiale afferma di proporre "offerte generose con tariffe garantite per sempre, e innovazione: come per le Simbox, i distributori digitali di Sim con cui è possibile sottoscrivere l’offerta iliad in soli tre minuti".

Iliad: i numeri da chiamare dall’Italia e dall’estero per ottenere un riscontro immediato

Iliad è in possesso di un numero verde da contattare al fine di ricevere assistenza dal call center. È possibile interfacciarsi con un operatore della società per risolvere una problematica, per effettuare delle richieste specifiche sul proprio abbonamento, per conoscere le offerte Iliad oppure per avere informazioni di carattere generico.

L’assistenza dispone di un servizio di call center attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle 22:00, inclusi i giorni festivi. La telefonata al numero verde 170 è gratuita dalla linea mobile Iliad mentre da un altro numero bisogna fare riferimento al proprio piano tariffario.

Gli utenti che hanno bisogno di ricevere assistenza dall'estero, possono chiamare il numero +39 3518995177. Il costo della chiamata dipenderà dalla tariffa applicata per il roaming internazionale.

Gli altri recapiti e contatti Iliad per parlare con il servizio clienti e ricevere assistenza

Un altro canale per mettersi in contatto con Iliad è la posta, il cui indirizzo è: Iliad Italia Spa, casella postale 14106, 20146 Milano.

Il fax, invece, è raggiungibile dall’Italia e dall’estero al numero +39 02 30377960. Gli utenti possono anche decidere di interfacciarsi con un operatore contattando le pagine ufficiali social network della compagnia e, più precisamente, facendo riferimento a Facebook, Instagram e Twitter. Le applicazioni ufficiali di iliad si trovano attualmente solo su Google Play e Huawei Gallery, dunque sono facilmente riconoscibili perché riportano come proprietario e sviluppatore iliad Italia Spa.

Iliad ricorda, inoltre, che contatta la sua clientela solamente mediante i suoi canali ufficiali oppure gli indirizzi e-mail a dominio iliad.it, it.iliad.com e non svolge attività di telemarketing.