In Italia, le società Iliad e Very Mobile si sono fatti un nome come operatori mobili economici e competitivi, attirando un gran numero di clienti con offerte allettanti e entrambe offrono giga aggiuntivi per i viaggi all'estero.

Entrambi gli operatori offrono tariffe convenienti per l'estero, ma Very Mobile si distingue per le sue offerte più ampie e per includere destinazioni extra-UE. È importante che ogni utente valuti attentamente le proprie esigenze di comunicazione durante i viaggi e scelga l'operatore che meglio soddisfi le proprie necessità.

Con la crescente competizione nel mercato delle telecomunicazioni, è possibile che le tariffe e le offerte possano variare nel tempo, quindi è consigliabile controllare periodicamente le opzioni disponibili prima di pianificare i viaggi all'estero. È inoltre consigliabile verificare anche le tariffe di altri gestori se fanno maggiormente al proprio caso, acquistando all'occorrenza una sim da dedicare al viaggio programmato o, perché no, effettuando una MNP al gestore che si preferisce.

Iliad: le tariffe

Iliad è arrivata in Italia nel 2018. Azienda francese, ha rivoluzionato il mercato delle telecomunicazioni abbassando i prezzi delle tariffe. Da allora, ha continuato a guadagnare popolarità per le sue offerte aggressive e la politica di prezzi trasparenti, senza costi nascosti.

Per quanto riguarda le tariffe internazionali, Iliad offre diversi pacchetti aggiuntivi per l'estero. Se si ha bisogno di più Giga quando ci si trova in Europa, si può attivare l'opzione Extra 5GB a 3,99€, mentre se ci si trova in Svizzera si può attivare un pacchetto con lo stesso quantitativo di giga a 4,99 €.

Oltre a ciò, si aggiunge il fatto che tutte le tariffe di Iliad hanno un quantitativo di giga di base disponibili per l'estero che fanno già parte del piano tariffario.

Quando questi non dovessero bastare, ecco che è possibile attivare i pacchetti opzionali per non restare "offline" nel bel mezzo delle vacanze.

Very Mobile: le offerte

Anche Very Mobile è un operatore virtuale italiano di proprietà di WindTre che ha attirato un seguito fedele grazie alle sue tariffe convenienti.

Se si è clienti Very Mobile e ci si trova in uno dei Paesi dell'Unione Europea (eccetto l'Italia) si può usufruire della connessione Internet seguendo le condizioni previste dal piano tariffario Very Europe.

Very Europe è una tariffa speciale che si applica all'offerta Very Mobile quando ci si trova in un Paese dell'Unione Europea. Garantisce l'utilizzo gratuito di una parte dei GIGA inclusi nell'offerta, permettendo di navigare senza costi aggiuntivi.

Tutto ciò è reso possibile grazie al principio del "Roaming-like-at-home", che consiste in una serie di regole che consentono ai cittadini dell'Unione Europea di viaggiare tra i Paesi membri e continuare a utilizzare il proprio piano tariffario mobile senza incorrere in costi aggiuntivi.

Questo servizio è pensato per rendere i viaggi all'interno dell'Unione Europea più comodi ed economici, garantendo la continuità e la familiarità dell'utilizzo della connessione mobile con le sue tariffe.