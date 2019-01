Advertisement

Le festività natalizie sono terminate. Si riparte alla grande, investendo nuove energie nel rapporto di coppia. Cosa dicono le previsioni astrologiche [VIDEO] e quale influsso planetario sarà favorevole per ciascun segno dello Zodiaco? L'Oroscopo del rapporto di coppia del 7 di questo mese propone delle dritte favorevoli in particolar modo per lo Scorpione, l'Ariete, il Sagittario e la Bilancia. Venere in Scorpione manda i suoi influssi amorosi, addolcendo anche i rapporti di coppia dell'Acquario e del Leone.

Analizziamo in modo dettagliato come se la caveranno i segni zodiacali nell'intimità della coppia.

Oroscopo del rapporto a due: l'Ariete si sposa?

Ariete: passando al setaccio la vostra relazione di coppia, sentirete il bisogno di fare un passo in più.

Ci saranno grandi cambiamenti che potrebbero cambiare la vostra vita, come la decisione di convolare a nozze [VIDEO] o, comunque, di stabilizzare la vostra storia amorosa.

Toro: la presenza di Saturno in Capricorno vi manda i suoi effetti benefici, amici del Toro. Tante cose cambieranno e potrete migliorare la vostra situazione affettiva, senza sentire quel senso di insoddisfazione che vi opprime.

Gemelli: potrete finalmente ritrovare la pace, tutte le difficoltà di coppia si stanno attenuando e gli "angoli" si sono smussati. Dedicatevi alle coccole amorose con la vostra partner.

Cancro: finalmente siete più leggeri e potete approfondire maggiormente i sentimenti. È come se un raggio di sole primaverile vi stesse risvegliando accarezzandovi con il suo calore: approfittate di questa situazione investendo maggiore energia nel rapporto di coppia.

Leone: farete un passo in avanti e rimetterete in moto l'amore, aggiustando ciò che è rotto e rompendo quel blocco che frena i sentimenti. Non siate nervosi e realizzate i vostri desideri: di sicuro tutto andrà per il meglio.

Vergine: ci saranno novità positive nella sfera affettiva. Cercate di coltivare la vostra autostima, vuotando il sacco ed esprimendo ciò che non vi va giù: in fondo l'amore esige chiarezza.

Previsioni astrologiche per l'amore di coppia dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potenziate la vostra autostima, usandola nel rapporto con il vostro partner e molte cose miglioreranno. Recupererete il vostro valore, grazie a una conferma che vi giunge dalla persona amata.

Scorpione: Venere vi spinge a osare in amore, con determinazione e chiarezza. È giunto il momento di uscire allo scoperto, di ripartire alla grande e di fare un passo in più nella relazione di coppia. Se vi saranno imprevisti, voi amici dello Scorpione [VIDEO] li supererete brillantemente.

Sagittario: Venere in Scorpione vi spinge alla riflessione, facendovi accantonare per un po' il desiderio di agire.

Siete costretti a fare i conti con emozioni contrastanti, mentre ricercate solo la tranquillità.

Capricorno: Saturno vi dà smalto e rinforza il vostro carattere. Se la vostra storia inizia a "scricchiolare" dovete indagare e veder chiaro circa i motivi che minacciano la vostra felicità.

Acquario: siete troppo malinconici, datevi una mossa poiché è giunto il momento di concretizzare i progetti. È come se viveste la vostra relazione di coppia con il "freno a mano" tirato: lasciatevi andare ai sentimenti con coraggio e un pizzico di temerarietà.

Pesci: attingete potenza da Saturno in Capricorno per essere più forti e determinati. Rinnovate la vostra relazione amorosa, investendo nei sentimenti con spirito nuovo e curiosità. Magari un bel viaggio in coppia potrebbe far scoccare di nuovo la scintilla amorosa.