La terza settimana del mese sta per concludersi, scopriamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per queste nuove giornate. Ecco di seguito l'Oroscopo del week end, da sabato 19 e domenica 20 gennaio, segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo del week end, 19 e 20 gennaio, previsioni su amore, lavoro e salute

Ariete: durante il weekend si tornerà a parlare di amore, anche se questo non significa necessariamente buone notizie. Qualcuno potrebbe avere una questione in sospeso da risolvere.

Le tensioni non mancheranno, sarà bene essere prudenti ed evitare di alimentare le polemiche. Al contrario è un momento positivo per quanto riguarda l’ambito lavorativo, i progetti che nascono in questo periodo si riveleranno interessanti già a partire dal mese di febbraio 2019. [VIDEO]

Toro: saranno due giornate di grande energia e vitalità per i nati sotto questo segno, gli astri sono della vostra parte e questo vi darà una marcia in più.

Ci sarà serenità all’interno della sfera sentimentale, la passione si riaccende e single che non avranno paura di lasciarsi andare, potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro. Durante queste giornate sarebbe bene staccare la spina dell’impegni della vita lavorativa e prendersi qualche momento per se.

Gemelli: la settimana è stata faticosa per il segno, ma con l'arrivo del weekend potrete concedervi qualche momento di maggior serenità. Certo non tutti i vostri problemi troveranno soluzione, ma potrete fare affidamento sulla vicinanza delle persone fidate, grazie a cui potreste anche giungere a capo di una situazione complessa. Saranno due giornate vantaggiose, in cui riacquistare uno sguardo positivo ed ottimistico nei confronti del futuro.

Cancro: con la Luna che entra nel segno le giornate di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 si riveleranno positive per il Cancro, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Saranno le giornate ideali per cercare di risolvere le controversie createsi nei giorni precedenti e ritrovare l’equilibrio all’interno del rapporto di coppia. Il mese di febbraio potrebbe rivelarsi sottotono in tal senso, a causa di Venere in posizione dissonante, dunque sarà bene non avere conti in sospeso. Nel fine settimana vi sentirete raggianti e pieni di energie, anche i nuovi incontri sono favoriti dagli astri.

Leone: durante queste ultime due settimane del mese di gennaio, alcuni di voi potrebbero essere chiamati a prendere una decisione importante. Come più volte anticipato il 2019 sarà un anno di cambiamento e rinnovamento per il segno [VIDEO] è proprio durante queste giornate qualcuno potrebbe ricevere una proposta molto importante. Sarà bene valutare con attenzione le nuove possibilità che vi si presenteranno davanti, potreste mettere in atto una completa rivoluzione nella vostra vita.

Vergine: la settimana che sta per concludersi è stata abbastanza faticosa per il segno, alcuni di voi potrebbero essere alle prese con nuovi incarichi o progetti lavorativi, fonte di soddisfazione ma anche di stress.

La tensione accumulata potrebbe far nascere dei contrasti all’interno della sfera sentimentale nelle prossime giornate, cercate di essere prudenti. Al contrario sarà un weekend vantaggioso per il fisico. Ci sarà una bella ripresa per il segno in tal senso e anche chi nei giorni precedenti ha risentito di disturbi o malesseri fisici noterà un miglioramento.

Bilancia: non sarà un fine settimana privo di tensioni per i nati sotto questo segno zodiacale, litigi e incomprensioni sono dietro l’angolo, sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo che la sfera sentimentale. Non è inoltre da escludere che qualcuno possa risentire di un calo di energie ed accusare alcuni malesseri fisici, a schiena e gambe. L’ultima settimana del mese si rivelerà più vantaggiosa per questo segno e anche dal punto di vista fisico ci sarà un buon recupero.

Scorpione: potrebbe rivelarsi un fine settimana ricco di emozioni, i sentimenti torna protagonisti e anche chi vuole lasciarsi alle spalle una storia finita o una separazione potrebbe trovare l’occasione ideale per ricominciare. Sfruttate al meglio questa positività degli astri, chi non avrà paura di rischiare, potrebbe restare piacevolmente sorpreso. Gli altri preferiscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Sagittario: quella di sabato 19 e domenica 20 gennaio 2019 potrebbero essere due giornate faticose per i nati sotto questo segno. Nonostante da parte vostra ci sia una grande voglia di riscatto e novità, in queste giornate potresti risentire di un calo di energie, che ostacolerà i vostri piani. Dunque sarà bene concedersi qualche momento di riposo ed evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi. La settimana che sta per iniziare e più in generale il mese di febbraio si riveleranno più positivi per il segno, che ha davanti a se un 2019 ricco di sorprese.

Capricorno: per quanto riguarda l’ambito lavorativo è un momento vantaggioso per il segno, tuttavia durante il weekend sarà bene concedersi una pausa e ricaricare le energie. Delle tensioni potrebbero nascere all’interno della sfera sentimentale e anche per chi è alla ricerca di nuovi incontri, le giornate di sabato e domenica potrebbe rivelarsi sottotono. Al contrario a partire dal mese di febbraio con Venere e Saturno in posizione favorevole potrete ripartire alla grande.

Acquario: durante il weekend qualcuno di voi potrebbe risentire di un calo di energie, dovuto anche allo stress accumulato. Il mese di gennaio potrebbe aver portato alcune preoccupazioni, soprattutto di carattere economico e occorrerà ancora del tempo prima di recuperare. In queste giornate vi sembra che niente vada per il verso giusto, dunque sarà meglio evitare di prendere le decisioni importanti e concedersi qualche momento di relax, per riflettere sui prossimi passi da compiere.

Pesci: dopo una settimana faticosa, il weekend rappresenterà un momento positivo per questo segno. L’amore sarà il grande protagonista di queste due giornate, la passione si riaccende e anche chi nell’ultimo periodo ha dovuto affrontare delle incomprensioni all’interno del rapporto con il partner, potrà abbandonarsi alle emozioni. Sarà bene prendersi una pausa delle attività lavorative, l’ultima settimana del mese infatti potrebbe rivelarsi abbastanza faticosa in tal senso.