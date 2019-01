Annuncio

Arriva l'Oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019. Si susseguiranno dei giorni interessanti che porteranno diversi cambiamenti in svariati campi [VIDEO]. Per alcuni giungerà il momento di fare un passo avanti nelle relazioni, per altri, invece, arriverà l'occasione lavorativa giusta da cogliere al volo. Vediamo cosa aspettarci durante la settimana.

Oroscopo 28-3 febbraio 2019: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: la collaborazione sul lavoro vi renderà più agguerriti e avrete nuove soddisfazioni.

Un cambio di look vi migliorerà esteticamente e vi farà notare da colleghi e amici.

Toro: fate chiarezza ed eliminate dalla vostra vita tutto ciò che vi limita sia nel lavoro che in amore.

Rendete viva la vostra esistenza, in questo modo sarete soddisfatti e sereni.

Gemelli: niente è impossibile ma non credete troppo nei facili guadagni. Potreste fare il passo più lungo della gamba. In settimana le stelle invitano [VIDEO] ad essere leali e fedeli, in questo modo l'amore si fortificherà.

Cancro: è arrivato il momento giusto per ufficializzare la vostra relazione. Il vostro lavoro è concreto e vi chiederanno di rinnovare dei contratti che vi faranno decollare.

Leone: tirate fuori il vostro potenziale e dimostrate ciò che sapete fare. Avrete grandi soddisfazioni in settimana specialmente nel lavoro. Se in amore sarete contrastati, allontanatevi da ciò che vi ostacola verso la scalata del successo.

Vergine: nei prossimi giorni non esagerate nella fiducia di voi stessi perché potreste pagare un caro prezzo.

Incontrerete dei nuovi amori che porteranno a progetti di convivenza o addirittura di matrimonio!

Previsioni e oroscopo della settimana fino al 3 febbraio per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: prima di tutto dovrete conquistare una migliore sistemazione abitativa ed essere più indipendenti. Datevi da fare e sarete appoggiati da amicizie e parenti ma soprattutto da una persona speciale a voi. Quest'ultima, infatti, non smetterà mai di supportarvi perché crede in voi.

Scorpione: non accettate i consigli dei 'furbetti' che mettono in gioco il vostro modo di fare ed il vostro stile di vita. In amore proteggete senza rancore il vostro partner e vi sentirete completi e realizzati.

Sagittario: l'oroscopo settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio annuncia tanta fortuna e benessere. Ma dovrete rimboccarvi le maniche e ricominciare da capo. Migliorerà il rapporto di coppia e si consolideranno nuove amicizie. I single potrebbero incontrare la dolce metà.

Capricorno: dimostrerete cosa siete capaci di fare.

Otterrete tutto con maggior soddisfazione. In amore costruirete la vostra serenità e sincerità.

Acquario: sarete chiamati a decidere cosa è più importante per voi: la carriera o l'amore? Dovete decidere anche cosa portare avanti e cosa lasciare in mano al destino.

Pesci: comincerete a vedere cose che prima non volevate vedere. Avrete successo nel lavoro e ciò vi assicurerà soldi facili. Siate sensibili e dolcissimi, seguitate nella ricerca dell'incontro giusto, non tarderà ad arrivare.