L'ultima domenica del mese di gennaio regalerà energia ad Ariete e Gemelli, mentre per Cancro avranno fine diverse tensioni. Scopriamo le previsioni degli astri per domenica 27 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: domenica sarete molto energici e volenterosi. La cosa importante è cercare di riservare del tempo per lo svago e le nuove conoscenze. Se lo scorso anno avete vissuto un conflitto in amore, adesso potete ancora recuperare.

Toro: con Acquario e Leone potreste vivere alcuni rapporti di conflitto.

In questo periodo della vostra vita è necessario usare molta calma, soprattutto se avete decisioni importanti da prendere. Prestate molta attenzione alle finanze.

Gemelli: in questa giornata sarete particolarmente di buon umore.

Durante l'ultimo periodo vi siete impegnati molto per realizzare i vostri progetti ed adesso vi state godendo i risultati ottenuti: chi non era sicuro delle vostre capacità si è dovuto ricredere. State attenti ai malanni stagionali.

Cancro: il fine settimana porterà con sé una ventata di freschezza e porrà fine a tutte le tensioni attraversate in questi giorni. A livello lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti non previsti. In amore avete vissuto una storia burrascosa che vi ha tolto molta energia ed ancora non vi sentite pronti per iniziarne un'altra.

Leone: siete un po' dubbiosi sulla vostra relazione sentimentale [VIDEO] e questo non vi fa stare per nulla tranquilli. Potreste dover affrontare alcuni contrasti sul lavoro e sarà necessario essere preparati agli scontri: fate valere le vostre ragioni, ma non esagerate con i toni.

Vergine: da evitare assolutamente lo stress o i colpi di freddo. Alcuni potrebbero vivere una fase di calo d'umore per via del lavoro anche nel weekend: non perdete la calma, presto ritorneranno le giornate serene.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: se avete avuto discussioni, questo è il momento di chiarire ogni situazione. Sarete pieni di energia e molto giudiziosi nell'affrontare certe difficoltà. Se avete intenzione di fare una proposta romantica, non aspettate ma lanciatevi ed approfittate di questa giornata positiva.

Scorpione: per i nati sotto il vostro segno, domenica 27 sarà una giornata di recupero, ma anche un weekend in cui acquisterete maggiore consapevolezza dei vostri desideri futuri. Se vivete una relazione di coppia potreste voler programmare un matrimonio.

Sagittario: dovrete cercate di mantenere la calma, nonostante le diverse difficoltà che potrete incontrare durante questa giornata. Cercate di misurare bene le parole: non tutti potrebbero capire il vostro nervosismo interiore e restare feriti dalle vostre parole.

Capricorno: gli astri sono dalla vostra parte, ma non date tutto per scontato: ogni traguardo da raggiungere richiede molto impegno da parte vostra. Se vi sentite troppo forti [VIDEO], potreste rischiare di incorrere in gravi errori di valutazione. Chiedete consiglio alle persone più esperte di voi e cercate di equilibrare le vostre esigenze con quelle degli altri. Non trascurate la vostra vita sentimentale e la famiglia.

Acquario: l'amore tornerà protagonista nella vostra vita: lo scorso anno avete chiuso una relazione e adesso vi sentite pronti per lanciarvi nuovamente in una storia d'amore. Cercate però di fare un passo alla volta. Quelli che da poco hanno iniziato una convivenza o un matrimonio, potrebbero vivere un momento di crisi.

Pesci: l'umore non è al top: molto spesso vi lasciate trascinare nella tristezza interiore senza un reale motivo. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccola tensione, che si risolverà quasi subito. Evitate di crearvi troppi problemi e cercate invece di vivere alla giornata.