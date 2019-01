Annuncio

È arrivata anche in Italia quella che, specie nei paesi anglosassoni, è già una consuetudine abbastanza utilizzata: la Momcation. Già nella parola (una crasi tra mommy e vacation) è insito il significato, ovvero "vacanza per le mamme". Il Momcation è un nuovo format di vacanza a misura di mamma con pacchetti e destinazioni studiate appositamente per loro. Soluzioni di svago che tengono in considerazione tutto lo stress a cui è sottoposta una madre durante l'intero dell'anno.

Una ricerca effettuata dalla American Sociological Review sottolinea come le madri debbano essere multitasking, ovvero non solo devono occuparsi dei figli e della casa ma spesso sono anche impegnate nel loro lavoro.

Uno sforzo che prevede, sempre in base allo studio pubblicato, che le donne lavorino molte ore in più dei padri [VIDEO]che latitano nell'occuparsi della casa e delle faccende che interessano i figli.

Momcation, un solo divieto: nessun bambino a seguito

Non è detto che per staccare la spina e rigenerare le proprie energie una mamma debba per forza prendere una pausa di intere settimane o fare dei Viaggi a lungo raggio, a volte, dicono gli esperti, bastano anche solo pochi giorni, ma ci sono delle accortezze imprescindibili per la riuscita della Momcation.

La prima ovviamente è quella di non portarsi dietro i figli. Nessun bambino è ammesso durante una Momcation. La seconda regola, altrettanto se non più importante della prima, è quella di partire serenamente senza mettere in valigia anche i sensi di colpa.

Non saranno certo pochi giorni di relax da dedicare a se stesse a cambiare la vita dei vostri figli e di vostro marito. Al contrario, tornare riposate e rigenerate [VIDEO], potrà contribuire a migliorare anche l'atmosfera in casa. Anche nei confronti del partner sarà positivo qualche giorno di lontananza, di modo che, al vostro ritorno, state certe apprezzerà molto di più tutti i sacrifici e i lavori che voi mamme svolgete.

Le destinazioni delle Momcation

La vacanze e quindi le destinazioni per sole mamme dovrebbero essere, quindi, l'opposto di quelle che generalmente si organizzano per le famiglie. Per chi ha più tempo si consigliano chiaramente le mete esotiche, per poter godere di caldo e mare. Ma anche qualche giorno in Spa potrebbe essere sufficiente per il benessere di una mamma stressata. Molto richieste sono anche le mete artistiche e culturali: spesso con i figli a seguito si tendono ad evitare città d'arte e musei. Invece aggirarsi tra dipinti e sculture, poter scattare fotografie o camminare serenamente nei centri storici delle bellissime città che abbiamo anche in Italia, potrebbe essere una formidabile cura contro lo stress. Speriamo che questa nuova tendenza delle vacanze per 'sole mamme' prenda piede anche nel nostro paese.